La Capital | Ovación | Juan Giménez

La lesión de Juan Giménez en Central todavía no tiene un diagnóstico oficial

El momento en el que se lesionó y la reacción posterior de Carlos Quintana se destacaron en las coberturas deportivas del fin de semana.

18 de agosto 2025 · 14:33hs
Juan Giménez estaba jugando un buen partido contra Deportivo Riestra hasta el momento en el que sufrió una seria lesión.

Juan Giménez estaba jugando un buen partido contra Deportivo Riestra hasta el momento en el que sufrió una seria lesión.

Los lunes suelen ser días de repaso de lo que pasó en el fútbol argentino durante el fin de semana. Y en este, en particular, hubo un episodio que fue resaltado por la prensa nacional tanto como los goles, las jugadas polémicas y otras situaciones: la lesión de Juan Giménez.

Todos los sitios nacionales mostraron la jugada en la que el zaguero de Central pisó mal, sintió un fuerte dolor y cayó al suelo con gestos de que le había pasado algo.

La imagen posterior de su compañero Carlos Quintana abrazándolo y tratando de contenerlo también circuló mucho, al punto de convertirse en viral. Es que el Pelado percibió la angustia del chico (tiene 19 años) y tuvo con él un gesto que se pareció más al de un padre que de un compañero.

Giménez fue sustituido por Juan Cruz Komar y lo retiraron de la cancha con muestras de dolor y angustia, por lo que todos los espectadores del partido entre Central y Deportivo Riestra en el Gigante dieron por hecho que se trató de una lesión seria.

Leer más: Central, de la alegría por el gol de Alejo Veliz a la angustia por la lesión de Juan Giménez

Lo que dijo Ariel Holan

Después del partido, el entrenador de Central, Ariel Holan, hizo una breve referencia al tema: dijo (eso fue el sábado) que el diagnóstico requerirá de estudios, pero dio por hecho que se trata de una lesión “importante”.

"Dejame mandarle mucha fuerza a Juan Giménez. Seguramente es un golpe duro para él y ojalá tenga una recuperación rápida" "Dejame mandarle mucha fuerza a Juan Giménez. Seguramente es un golpe duro para él y ojalá tenga una recuperación rápida"

En el equipo rival también hubo reacciones. Jonathan Herrera, el delantero de Deportivo Riestra con el que Giménez fue a disputar la pelota en el momento en que pisó mal, la pierna se le trabó y cayó al suelo, tuvo una referencia solidaria hacia su colega después del partido.

Leer más: Ariel Holan: "Lo de Juan Giménez requiere estudios, pero es una lesión importante"

En Deportivo Riestra también hablaron

A Herrera lo entrevistaron brevemente en la televisión para preguntarle por el penal que le dio el empate a su equipo cuando el partido se acercaba a su fin, pero el delantero quiso mandarle antes un mensaje a Giménez.

"Dejame mandarle mucha fuerza a Juan Giménez. Seguramente es un golpe duro para él y ojalá tenga una recuperación rápida", dijo.

También el club Deportivo Riestra aludió al tema en una publicación en redes sociales. "El plantel desea enviarle una pronta recuperación", dijo la institución en su mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensariestra/status/1957195229817180517&partner=&hide_thread=false

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Todavía no hay diagnóstico

Hasta ahora no hubo información oficial sobre la lesión sufrida por el chico, que ya jugó en la selección sub-17 y se aprestaba a hacerlo en el Mundial sub-20 que se jugará próximamente en Chile. La única referencia pública es la frase de Holan en la que el técnico presume que es una lesión importante.

Hace dos semanas, un jugador de River, Germán Pezzella, sufrió una lesión grave en una situación parecida a la que Giménez, aunque al defensor campeón del mundo un rival se le cayó encima. Justamente este lunes lo operaron de la rotura de ligamentos cruzados.

El sábado, cuando sufrió la lesión, Giménez estaba jugando desde el primer minuto y lo estaba haciendo muy bien. Había controlado bien a Herrera y realizó un par de cruces muy oportunos para evitar que Riestra llegara al arco de Jorge Broun.

Noticias relacionadas
El zaguero de Central Juan Giménez salió de la cancha en el carrito sanitario.

Conmoción en el Gigante de Arroyito: el pibe Juan Giménez se lesionó y salió llorando ante Riestra

Juan Giménez, de 19 años, irrumpió en la primera de Central y captó el interés de clubes de Europa.

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse a Juan Giménez

El conjunto de Ariel Holan tratará de romper la racha negativa de local contra Newells.

La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

La AFA expulsó a un árbitro por su labor en un partido en el que jugaban juveniles del club Argentino. 

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Lo último

Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes

Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes

La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

La racha negativa por la que atraviesa Ariel Holan en Central, justo en la previa del clásico

Con el apretón monetario, el gobierno logró renovar deuda del Tesoro

Con el apretón monetario, el gobierno logró renovar deuda del Tesoro

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

Tras la negativa de Amsafé y Sadop a aceptar la oferta oficial, el ministro Bastia aseguró que la paritaria docente "es un asunto terminado".
La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial
Quiso robar un aire acondicionado del Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado del Portal Rosario y se arrojó al vacío

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Ovación
La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino
OVACIÓN

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA echó a un árbitro por su actitud en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico

Policiales
Quiso robar un aire acondicionado del Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado del Portal Rosario y se arrojó al vacío

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Ciudad
Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes universitarios irán al paro este jueves y viernes

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

Cudaio: Santa Fe implementa un protocolo para posibilitar más donaciones de órganos

Cudaio: Santa Fe implementa un protocolo para posibilitar más donaciones de órganos

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un ex-Newells, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A
Ovación

Un ex-Newell's, a un paso de ser técnico de un club que quiere llegar al Federal A

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: hallan a un chico de 14 años desaparecido el domingo

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, los próximos candidatos famosos
Política

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, los próximos "candidatos famosos"

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción
La Región

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino
Policiales

Los atraparon en Chaco por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito
La Ciudad

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales y eventos
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales y eventos

El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios