Kudelka ubicó a la Sudamericana como el gran objetivo

Incluso, ya pensando a futuro, Kudelka no anduvo con vueltas y hasta adelantó que a su entender el plantel necesitará reforzarse. “Siempre tuve claro lo que me falta y lo que necesitamos, pero no se podía hacer por una cuestión económica para este campeonato. Siempre lo tuve claro, pero las condiciones o las posibilidades no estaban para este torneo. Y yo lo entendí y lo acepté. Tengo muy claro lo que necesitamos para dentro de un mes. Soy contundente porque tengo claras las necesidades. No tengo por qué renegar de ello. A mí me fueron muy claros y muy lógicos con el planteo. Y me hago cargo de lo que me corresponde. Para el año que viene ahora falta un mes nada más”, destacó.

Por su parte, Kudelka también se entusiasmó con la chance de que se juegue el clásico en la zona Complementación, aunque puso reparos en cuanto a desconocer cómo será el formato del torneo que se sorteará el lunes por la noche. “No se cómo se organizará la fase de Complementación, se cambió mucho todo. Claro que me gustaría mucho jugar un clásico, con público y de los dos, es maravilloso, pero hoy es utópico por una cuestión de salud, pero igual me gustaría”, confió el técnico de Newell’s, en la previa del cotejo del domingo ante Lanús.

“Es tan distinto jugar sin público, aparecen y desaparecen cosas, no es fácil adaptarse, esperemos que termine rápido esta modalidad, es muy difícil jugar sin hinchas, no estoy acostumbrado. Creo que con público los resultados hubieran sido muy distintos”, sentenció el entrenador rojinegro.

En cuanto a la producción leprosa en lo que va del torneo manifestó que “estamos teniendo muchos altibajos y hay un sinnúmero de causas que incluyen lesiones y enfermedades. Nosotros terminamos antes del parate cumpliendo objetivos y poniéndolo a Newell’s otra vez en zona internacional y ahora van cinco partidos donde las vicisitudes en contra, por decirlo de alguna manera, no solo de nuestro juego, sino por un sinnúmero de ocasiones particulares, nos encuentra en un momento de incomodidad. Pero soy una persona que no me manejo por los extremos. Hay que sortear este momento y acomodarse, en la próxima ronda tienen que desaparecer todas las anomalías físicas que estamos teniendo y mejorar el funcionamiento actual”.

En referencia a cómo está transitando este momento de irregularidad el plantel, Kudelka destacó: “A los jugadores los veo como lo que son, profesionales. Como seres humanos, todos tenemos alegrías y tristezas. Pero tenemos la obligación de no transitar los extremos, ni antes de estos partidos éramos unos genios ni ahora somos un desastre. Lo más importante es lo que se le puede dar a la institución, a veces con resultados que es lo que todos quieren y a veces dejando cosas para que otros logren los resultados. Lo tengo muy claro a esto. Nuestra labor es día a día y de dar confianza”, cerró el DT.