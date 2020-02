Kudelka: "Se dio un partido casi perfecto"

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, dijo esta noche en conferencia de prensa que "se dio un partido casi perfecto" en la goleada por 4 a 0 sobre el pálido Colón.

Consultado sobre si el partido cambió con el primer gol de Newell's y la expulsión de Aliendro, Kudelka analizó: "Pero de todas maneras para que eso ocurra Newell's hizo cosas. De hecho que aveces los partidos se desvirtuan, pero no veo diferencias al partido once contra once que al once contra diez. Creo que fuimos superiores desde el primer minuto hasta el último. Bueno, se dio un partido casi perfecto".

Sobre la lesión de Nadalín dijo: "Esperemos que no tenga nada, salió más por precaución tal vez. pero si lamentablemente tiene algo no tengo más laterales derechos. Uno nunca quiere que se lesionen jugadores. para colmo que se dio en un contexto favorable. Tenemos expectativas buenas".

Al destacar los aspectos positivos de su equipo señaló: "Hacía varios partidos que no éramos contundentes como sí o fuimos en la última parte del año pasado. Hoy volvió esa contundencia en cuanto a cantidad de goles pero también en las formas".

Kudelka amplió que Newell's "sostuvo siempre un lineamiento de posesión del balón de principio a fin, de recuperación rápida, ante un rival que sabíamos que nos podía contragolpear rápido".

"Además -continuó desmenuzando su idea-, fuimos muy efectivos en el juego aéreo y fuimos muy intensos. El equipo demostró hoy capacidad para la posesión, tranquilidad, verticalidad cuando era necesario, abanico y lateralidad, muchos factores que se entrenan pero que la jerarquía de nuestros jugadores la pueden desarrollar".