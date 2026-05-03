Psicología perinatal, la salud mental en el embarazo, el parto, y después

La importancia de contar con un equipo profesional dentro del sistema de salud público regional. La importancia del psicólogo dentro de la dinámica del hospital y las 24 horas

En coincidencia con la Semana Mundial del Parto Respetado, el Área de Psicología Perinatal del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario presentará la investigación: Maternidad, Intervenciones y Prácticas, cuando el Vínculo Temprano comienza en Neonatología.

Bajo la dirección del licenciado Adrián G. Iacobellis, fundador y coordinador del área, la jornada, que se desarrollará el 15 de mayo, será un espacio fundamental para repensar las prácticas integrales en salud mental y fortalecer el modelo de atención dentro del sistema público regional.

El estudio fundamenta la transición hacia un modelo de atención donde la presencia activa se consolide como el eje central del sistema sanitario.

Si bien históricamente el abordaje en las maternidades priorizó la dimensión biológica e intervencionista, hoy asistimos a una transformación necesaria en sintonía con la Ley de Parto Humanizado (Ley N° 25.929). Se trata de entender que el respeto no se agota en el momento del nacimiento, sino que debe atravesar integralmente todo el proceso, desde el embarazo hasta el puerperio, jerarquizando la experiencia de la mujer y su entorno".

Este planteo busca complementar la salud mental tradicional promoviendo una Psicología Perinatal integrada orgánicamente en el sistema hospitalario. Más allá del modelo de interconsulta, cuya estructura de derivación externa suele fragmentar la atención, este enfoque permite que el profesional se integre en el flujo diario del servicio. El objetivo es habitar la rutina de la sala para realizar intervenciones preventivas y situadas en el momento exacto en que la urgencia lo demanda. Esto permite potenciar la labor de los equipos, facilitando una comprensión más profunda de la rutina hospitalaria con intervenciones preventivas en tiempo real.

Más que una asistencia tradicional, este esquema propone una presencia estratégica en el corazón de la maternidad. Al alejarse de la estructura del consultorio, el psicólogo se incorpora a la dinámica hospitalaria con una guardia activa. Su labor se despliega allí donde la vida acontece: en la sala de partos, en internación conjunta y, esencialmente, en neonatología.

Cerca de la incubadora

En este último escenario, interviene de manera directa frente a la incubadora, colaborando con el equipo médico para proteger el vínculo diádico en contextos de alta complejidad. Este modelo integral viene a fortalecer la red asistencial en sectores críticos, dando respuesta a una necesidad histórica manifestada por los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería. El cambio estratégico consiste en evolucionar desde el esquema de guardia pasiva al "llamado" a una guardia perinatal activa de 24 horas. De este modo, se asegura una presencia operativa permanente durante noches, fines de semana y feriados, garantizando el acompañamiento profesional allí donde la urgencia no descansa y ofreciendo un soporte técnico continuo y articulado con otros servicios cuando los dispositivos externos de salud mental han finalizado su jornada.

IMG-20260427-WA0051 El licenciado Adrián G. Iacobellis

Este enfoque se fundamenta en la Ley de Parto Respetado y el modelo de Maternidades Seguras y Centradas en las Familias (MSCF), marco en el cual la provincia de Santa Fe ha sido pionera a nivel nacional en fomentar prácticas integrales. El objetivo es continuar jerarquizando este compromiso, avanzando hacia una implementación operativa que consolide la dimensión psicosocial en el nacimiento.

Con el presente estudio, buscamos fortalecer estas políticas públicas, asegurando un lugar protagónico a la díada en el sistema de salud. Cuando el sistema comprende que el sostén psicológico es tan vital como el soporte clínico, el hospital deja de ser un lugar de espera pasiva para convertirse en un espacio de cuidado humano.

78214018.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La psiquis de los padres y madres

En este escenario, la intervención perinatal es clave: su función es resguardar el psiquismo de los progenitores y ordenar la interacción diádica, garantizando que el lazo afectivo no se fragmente ante la urgencia médica. Este abordaje se inscribe en un marco de derechos irrenunciables. Si bien la Ley de Parto Respetado protege el derecho al acompañamiento, la Ley de los 1.000 Días (27.611) garantiza dispositivos concretos como las Residencias de Madres.

Este marco legal asegura que las familias, especialmente aquellas que residen en la periferia y enfrentan mayores barreras de acceso, cuenten con un alojamiento digno dentro del hospital. Al facilitar la estadía permanente, se evita la separación del binomio y se garantiza la continuidad del vínculo, permitiendo que la madre habite el espacio hospitalario desde un rol protagónico, sosteniendo la lactancia y brindando ese sostén psicoemocional que resulta irreemplazable para la recuperación del recién nacido. El estudio demuestra que esta presencia permanente es un componente esencial del sistema, ya que mejora directamente la recuperación clínica del recién nacido y protege el vínculo vital de cada binomio. La propuesta también pone el foco en la humanización del duelo perinatal.

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Es imperativo que los hospitales dispongan de protocolos especializados y entornos de intimidad para las familias. Visibilizar este dolor permite que el sistema de salud acompañe el proceso de despedida con dignidad, evitando que la desatención institucional profundice el trauma de la pérdida. Como cierre de la actividad, se realizará la presentación formal del libro: "Psicología Perinatal en las Maternidades. Un enfoque más allá de los consultorios externos", de Iacobellis. La obra sistematiza años de labor científica y observación directa en territorio, analizando las tensiones del sistema hospitalario ante este cambio de paradigma y proponiendo un modelo que supere la fragmentación de la derivación tradicional. El encuentro invita a repensar las estructuras actuales, demostrando que el acompañamiento situado del psicólogo perinatal es la llave para humanizar la urgencia.

Fragilidad

El objetivo es garantizar que el sistema de salud trascienda la lógica intervencionista para convertirse, efectivamente, en un espacio de soporte y cuidado tanto para las madres como para quienes recién llegan al mundo. Se busca construir un lugar donde el rigor clínico no desplace a la palabra, asegurando que ninguna familia deba transitar la fragilidad de los primeros días en soledad, sino bajo el amparo de una red que reconozca y proteja la humanidad de cada nuevo comienzo.

Información de la Jornada

Día y horario: Viernes 15 de mayo a las 18

Lugar: Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario (Dorrego 423).

Actividad: Presentación de investigación y libro.

Acceso: Entrada libre y gratuita para profesionales, estudiantes y comunidad.

Organiza: Área de Psicología Perinatal.