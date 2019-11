Kudelka: "Regalamos medio tiempo y jugamos mal"

Frank Kudelka se mostró contrariado tras el partido que Newell's perdió con Argentinos. "Regalamos medio tiempo", disparó el entrenador rojinegro sin ocultar su fastidio por el rendimiento de su equipo.

"Inconscientemente nos fuimos muy atrás, y si bien no nos generaron demasiado, terminamos cometiendo errores que nos cuestan caro, tanto como una derrota", analizó el técnico.

Kudelka puntualizó lo que más le molestó fue cómo derivó el gol de Argentinos. "Salimos de un córner a favor a un contragolpe de ellos que termina con un gol en nuestro arco", narró implacable.

"Tuvimos un juego muy displicente, la perdíamos rápido, porque si bien no nos avasallaron, nosotros no jugamos bien", dijo.

Embed

Con respecto a la notoria mala campaña en condición de visitante, Kudelka respondió que "es notorio que no jugamos bien de visitante, no es lo que entrenamos, y si supiera a qué responde obviamente que no sucedería. Hoy se notó y mucho".

No obstante el evidente desánimo del técnico rojinegro para continuar el diálogo con la prensa, siguió respondiendo de manera respetuosa hasta que alguien lo interrogó sobre la condición física. "Cuando se gana nadie repara si un jugador se acalambró, y lo que se marca no es físico, es funcional", dijo Kudelka. Y ante la insistencia periodística sobre la falta de cambio de ritmo y velocidad para romper líneas, el entrenador desafió: "Da nombres de los jugadores, da nombres, jugátela y da nombres".

Luego Kudelka sostuvo: "No creo que Argentinos haya hecho un partido como para ganarlo, pero tiene eso que hace un gol y lo defiende. Es mérito de ellos que ganen pese a las escasas situaciones de gol que nos generaron".

Kudelka volvió a poner en foco el objetivo de Newell's: "Hay que ser claro, nosotros empezamos últimos en todo sentido, y nuestra pretensión es salir de abajo y tratar de mezclarnos arriba. Para ello debemos hacernos cargo de los errores, tratar de que el equipo no pierda el tiempo que perdimos hoy".