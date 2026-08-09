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Juegos Suramericanos: el Invencible Arena abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi

Es uno de los estadios de Rosario donde se disputarán las competencias de gimnasia de los Juegos Suramericanos

9 de agosto 2026 · 10:56hs
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Juegos Suramericanos: el Invencible Arena abrió sus puertas con un show de Nahuel Pennisi

La inauguración del Invencible Arena tuvo este sábado un cierre musical de la mano de Nahuel Pennisi. El cantante y compositor brindó un show ante el público que se sumó a la fiesta de inauguración del estadio multipropósito construido por la provincia en el Parque Independencia de Rosario para los XIII Juegos Suramericanos 2026.

Luego del acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y de la apertura de las puertas del estadio, Pennisi subió al escenario para cerrar una jornada que marcó otro hito en el camino hacia el mayor evento deportivo internacional organizado en la historia de la provincia.

Antes de comenzar una de sus canciones, el artista se dirigió al público y puso en palabras el significado que, a su entender, tienen tanto la nueva infraestructura como los Juegos que comenzarán el próximo 12 de septiembre.

“Hoy es un día para celebrar. Estamos acá inaugurando este estadio y la verdad que me pone muy contento”, afirmó Pennisi desde el escenario. En ese marco, agradeció “a todos los que hicieron posible” la construcción y destacó especialmente el trabajo de la Provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario.

El músico dedicó además unas palabras a la ciudad anfitriona: “Rosario es muy importante para nuestro país. Ustedes son una ciudad que hace, una ciudad que inspira mucho”.

“Reúnen muchos sueños”

Pennisi vinculó la inauguración del Invencible Arena con lo que sucederá dentro de poco más de un mes, cuando Rosario, Santa Fe y Rafaela reciban a más de 4.000 deportistas de 15 países. “Estos Juegos Suramericanos que se van a llevar a cabo reúnen muchos sueños, reúnen alegrías y reúnen momentos hermosos para pasar con la familia y con los chicos”, expresó ante el público.

El artista puso también el acento en la posibilidad de que los santafesinos sean protagonistas del acontecimiento y acompañen las competencias. En ese sentido, destacó el acceso libre y gratuito a las actividades deportivas como una herramienta para acercar el evento a toda la sociedad.

“Es muy importante para integrar a las familias, para que tengan la posibilidad de venir a disfrutar de los deportes. También es una posibilidad de reunirnos en comunidad”, señaló.

Sus palabras acompañaron uno de los conceptos centrales de la jornada: que el Invencible Arena no sea solamente un escenario para la competencia internacional, sino un nuevo punto de encuentro para Rosario que permanecerá después de los Juegos.

“Pido un gran aplauso para este Invencible Arena, que hoy es una realidad”, cerró Pennisi antes de continuar con su presentación y convocar al público a cantar junto a él.

Un nuevo escenario para Rosario

El Invencible Arena fue construido por la provincia en el Predio Ferial del Parque Independencia y será uno de los escenarios centrales de Santa Fe 2026. Cuenta con 7.800 metros cuadrados cubiertos y una nave principal de 6.300 metros cuadrados, y durante los Juegos albergará las competencias de gimnasia.

Su carácter multipropósito permitirá que, una vez finalizada la competencia internacional, pueda recibir actividades deportivas, recitales, espectáculos, congresos y otros grandes eventos.

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Para recibir el evento, la provincia invirtió más de 90 millones de dólares en obras deportivas y urbanas, con un financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.

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