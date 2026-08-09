Cuatro cambios en Newell's para visitar a Defensa, con una sorpresa inesperada

Frank Kudelka tiene los reemplazantes de los ausentes Cóccaro y Goitea. También mete otra variante en la defensa y el mediocampo

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Frank Kudelka metió mano en la formación de Newell's por diferentes motivos.

Cuatro serán los cambios en Newell’s. Más de lo previsto. Frank Kudelka designó a Bruno Cabrera y Juan Ignacio Ramírez para reemplazar a Nicolás Goitea y Matías Cóccaro, descartados por distintas dolencias.

De las restantes modificaciones para visitar a Defensa y Justicia este domingo, a las 17.45, una de ellas es una auténtica sorpresa.

El cambio que llama la atención es la salida de Franco Escobar. El lateral derecho fue figura la fecha pasada contra Boca. Casi no le dejó tocar la pelota al delantero Sebastián Villa. Pero Frank Kudelka dispuso que no juegue de entrada.

Escobar, primera incorporación del mercado de pases, le dejará su puesto a Martín Ortega , titular en el partido del debut y que faltó al partido siguiente, contra Independiente, por una molestia muscular.

Para el enfrentamiento contra Boca concentró, pero quedó afuera del banco de suplentes.

Por su parte, Cabrera fue el elegido por Kudelka para jugar por Goitea, quien el lunes tendrá una intervención quirúrgica por una hernia inguinal.

Mientras que el Colo Ramírez jugará por el Zorro Cóccaro, afuera por una sobrecarga muscular.

La restante de las variante es el ingreso de Jéronimo Gómez Mattar, recuperado de una distensión que sufrió en la primera fecha, por David Sotelo.

Newell's viajó con 25 futolistas y dos se quedaron afuera: el zaguero juvenil Néstor Boretto, citado por primera oportunidad, y el mediocampista Marcelo Esponda.

Los once de Newell's

Los titulares del conjunto de Kudelka serán: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Juan Ignacio Ramírez.

El plantel concentró desde el sábado por la noche en Buenos Aires con 25 futbolistas, entre los que se encuentra el mediocampista Rodrigo Herrera.

>> Leer más: Los 25 concentrados de Newell's para el partido ante Defensa y el parte médico de Cóccaro y Goitea

Esta es la primera citación en el torneo Clausura, tras una esguince de codo izquierdo que tuvo antes del inicio de la competencia oficial.

Newell's se presentará en Florencio Varela, tras empatar de local con Boca (2-2). Acumula 4 puntos, consecuencia de una victoria sobre Talleres (1-0) y una derrota frente a Independiente (0-1) en Avellaneda.

Defensa y Justicia, conducido por Julio Vaccari, suma la misma cantidad de unidades que la Lepra.