Kudelka: "Fue un gran partido, pero hay que seguir"

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, se fue de Avellaneda con la satisfacción que otorga una victoria trabajada y que estuvo en riesgo por un error del árbitro Mauro Vigliano. "Fue un gran partido, en un escenario difícil, con un rival jerarquizado, y fue muy lindo el encuentro, porque mostramos orgullo para revertir el resultado porque no nos olvidemos que estuvimos dos veces en desventaja. Este es el camino y cortamos una racha con rendimientos confuso, y nosotros no tenemos duda que hay que seguir redoblando esfuerzos porque lo que viene es igual de difícil".

"La emoción no debe superar la razón, cuando se gana ni cuando se pierde. Nosotros arrancamos en el fondo, y hoy terminando la primera parte tenemos muchos puntos respaldados con responsabilidad y trabajo. Pero acá no terminó nada, hay que seguir", avisó.

Con relación al error del árbitro Mauro Vigliano, Kudelka dio una respuesta elíptica. "Ante situaciones adversas, ya sea un gol del rival o un error, el equipo siempre fue a buscar la victoria, y eso es lo que más destaco, porque hay orgullo y fuimos a buscar siempre", contestó.

"En el primer tiempo hicimos un buen juego, ya en el segundo tiempo el partido fue de ida y vuelta. Tenemos que tener claro que a veces las cosas salen y a veces no. No me voy a subir a ninguna cresta ahora porque ganamos", reflexionó.

En el recorrido analítico, el técnico rojinegro no eludió hacer una evaluación nominal. Y en ese territorio ponderó el rendimiento que tuvo Maximiliano Rodríguez. "Sin dudas que tuvo un semestre muy bueno. Estamos muy satisfechos porque le hemos encontrado la posición en el sistema, la que le permite mostrar su jerarquía, su inteligencia, su ductilidad para manejar los tiempos, para lo cual lo rodeamos ya que no podemos pretender que corra los noventa minutos como otros de sus compañeros, pese que mantiene una destacable dinámica", monologó.

Kudelka también destacó la continuidad de la Fiera. "Sí, va a seguir, y eso es bueno", aseveró el DT.

En cuanto al juvenil Aníbal Moreno, también de muy buen rendimiento hoy, el entrenador de Newell's reiteró su postura: "Moreno es muy bueno, lo pusimos una par de partidos de titular y después lo fuimos llevando despacio. A veces las necesidades por las que estamos jugando no nos otorga el espacio necesario para estos casos, porque los juveniles encuentran la continuidad de la mano de la maduración. Ahora volvió y muestra sus cualidades. Tiene un gran pase interno, tiene una gran paciencia para el primer pase, hoy casi no perdió pelotas y metió pases justos. Como ese pelotazo en el primer gol. Y hasta metió un tiro en el travesaño porque tiene una muy buena pegada".