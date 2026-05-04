Newell's visitará a Vélez, mejor de lo que estaba cuando la fecha se canceló

La Lepra no había ganado y sumaba derrotas al momento de postergarse la 9ª jornada. Este lunes llega en un nivel más alto y más preparado para el último partido

Luca Regiardo, capitán de Newell’s, no solo que quita sino que hasta se anima al remate.

La suspensión de la 9ª fecha por el paro decretado en su momento por la AFA y su reprogramación para el final del torneo alteró el rival de Newell’s en lo que será su despedida del Apertura. También cambiaron las circunstancias.

Si se hubiese jugado ante Vélez en la jornada prevista, la Lepra hubiese llegado con el antecedente de tres derrotas seguidas , la última en el clásico, día de la asunción de Frank Kudelka, y ninguna victoria. En puesto de descenso, por estar último en la tabla anual.

Hoy la situación de la Lepra mejoró y su última presentación, de este lunes, a las 19.15, lo encuentra con un nivel de juego superior y más preparado para medirse contra uno de los mejores conjuntos del fútbol argentino.

Desde la postergación de ese partido en Liniers, Kudelka trabajó en múltiples aspectos para que el equipo rojinegro saliera a flote. Apuntó al juego y al estado anímico , ante todo. Se encontró con futbolistas quebrados espiritualmente.

Golpeados por una sucesión de resultados adversos que empujaron a la Lepra al fondo de la tabla anual. La permanencia se convirtió en un fantasma con el que convivían a diario.

NOB KUD 7555 La llegada de Frank Kudelka al banco de Newell's resultó positiva. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Costó, pero poco a poco hubo un crecimiento y el equipo se despegó de las últimas posiciones.

Así los cuestionamientos fueron bajando en intensidad. Paulatinamente quedó atrás aquel mal comienzo de 4 derrotas y 2 empates con Favio Orsi y Sergio Gómez en la conducción técnica.

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Racha adversa que desencadenó en la renuncia de la dupla y luego en el interinato de Lucas Bernardi durante un partido, antes de que asumiera Kudelka.

Newell's llega con una racha invicta

El actual entrenador reacomodó el equipo. Lo estabilizó y la visita al estadio José Amalfitani será en el mejor momento de Newell’s en el torneo. Se presentará con un invicto de cinco partidos, consecuencia de 2 triunfos y 3 empates.

Existe otra confianza en el plantel. Otra postura a la hora de jugar. Una mayor capacidad para competir. No se doblega fácilmente ante la mínima adversidad.

En este proceso de correcciones constantes, los futbolistas del club, Luca Regiardo, Jerónimo Russo, Josué Reinatti y Facundo Guch, mostraron entereza para soportar el momento, las urgencias y las críticas. Pasaron a ser piezas importantes del equipo. Como Walter Mazzantti, que le dio mayor vuelo al ataque rojinegro desde que se sumó con el torneo ya en marcha.

image (4) Jerónimo Russo marcó un golazo para Newell's en la victoria sobre Unión. Marcelo Bustamante

Newell’s se transformó un conjunto más confiable y con mayores recursos para aguardar con expectativas más esperanzadoras el enfrentamiento contra Vélez, diferente a si le hubiese tocado enfrentarlo tras la derrota contra Central por 2 a 0 en el Coloso.

Vélez, segundo solo por un milagro

De todos modos, el encuentro en el Amalfitani es de los más complicados para la Lepra. Por las cualidades del equipo de la V azulada, clasificado a la fase final como tercero de la zona A.

Vélez todavía tiene la posibilidad de finalizar en el segundo puesto en la tabla. Lo conseguirá con una goleada inusual sobre el rojinegro por 7 tantos de diferencia, lo que le permitirá alcanzar a Boca en puntos y superarlo por la diferencia de tantos. Suena irreal.

Vélez se encontrará con un conjunto rojinegro que evolucionó y que sueña con volverse con una sonrisa de Liniers en su despedida antes del receso, lapso durante el cual deberá prepararse para que en el Clausura no existe ningún riesgo con la permanencia en la primera división.

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Para que este temor que predominó durante buena parte del Apertura no se repita, habrá que reforzarse, entre otras cosas. Pero ya habrá tiempo para eso.

Las modificaciones posibles en la Lepra

Hoy le corresponde pensar en Vélez y en que cada línea del equipo funcione. Kudelka tiene tarea al respecto, por la baja de Oscar Salomón por un desgarro y para seguir buscando corregir el rendimiento.

En la zaga, donde tantos problemas tuvo Newell’s en el torneo, Nicolás Goitea aparece como opción para reemplazar a Salomón. En el ataque, Juan Ignacio Ramírez le discute el puesto de nueve a Matías Cóccaro tras los goles que anotó en los dos últimos partidos.

image (9) El Colo Ramírez celebra el gol ante Unión. Luego convirtió contra Instituto. Sebastián Suárez Meccia

Y Luciano Herrera tiene posibilidades de ser el extremo izquierdo por Walter Núñez.

Por cómo le fue luego de la primera mitad del torneo, Newell’s jugará el último partido del torneo más aliviado y con un desempeño más creíble. Suficiente si se mira atrás.

Las formaciones

Vélez: A. Montero; J. García, E. Mammana, A. Quirós y S. Escobar; R. Aliendro y C. Baeza; M. Pellegrini, D. Valdés y M. Lanzini; F. Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Newell's: J Reinatti; A. Méndez, S. Salcedo, N. Goitea y J. Russo; R. Herrera y L. Regiardo; W. Mazzantti, F. Guch y L. Herrera; M. Cóccaro o J. I. Ramírez. DT: Frank Kudelka

Hora y TV: 19.15 - TNT Sports.

Estadio: José Amalfitani.

Arbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Salomé Di Iorio.