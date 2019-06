El director técnico de Newell's, Frank Kudelka, aseguró que el arquero Alan Aguerre es un jugador "imprescindible" para este momento del club y destacó que "tiene que quedarse en la institución", sin embargo, admitió que "hay cláusulas contractuales que, si se ponen en la mesa, es imposible sostenerlo" .

"En lo que a mí me toca, y es lo mismo que le expresé a Alan, él tiene que ser un jugador que forme parte de este armado de equipo para el futuro campeonato, sin ningún tipo de dudas, estamos convencidos de esto y estamos seguros de que lo va a ser", aclaró el entrenador del club del parque Independencia.

"Estoy convencido en este proceso que me toca dirigir en Newell's Old Boys el equipo y e grupo tiene que estar por arriba de todos, acá tenemos que estar todos en pos de un objetivo", apuntó Kudelka, y por supuesto que somos personas y tenemos intereses individuales y eso se entiende, nuestro pensamiento único, y se lo hacemos saber a los jugadores, es que el grupo, desde la parte humana, y el equipo, desde la parte futbolística, tiene que estar por encima de toda individualidad".

"De esa forma, estando todos juntos, ayudándonos, respetándonos y exigiéndonos vamos a conseguir el objetivo en este campeonato", añadió.

"Tenemos que tener incorporaciones en una cantidad que nos ayude a que el plantel sea competitivo en lo interno para serlo externamente"

Con respecto a la posibilidad de que se terminé con los promedios, como se rumoreó días atrás, Kudelka indicó: "Al hincha hay que transmitirle certezas y yo en relación con este tema no las tengo. En cuanto al formato del campeonato es poco lo que puedo aportar. Esperaremos lo que deciden los dirigentes y ahí estaremos con nuestras convicciones. La verdad es que no es un tema que me quite el sueño porque no lo decido yo".

Ante la pregunta de qué le falta a Newell's, comentó "Nosotros tenemos que tener incorporaciones en una cantidad que nos ayude a que el plantel sea competitivo en lo interno para serlo externamente. Toda esa franja central que tiene un equipo, ese eje medio que va desde la defensa a delanteros, es un área muy importante para nosotros para ser abastecida con refuerzos".

"Hemos encontrado un plantel con mucha predisposición, con mucho ahínco en sus trabajos diarios", insistió el técnico rojinegro, y siguió: "Si bien estamos en un proceso de entrenabilidad largo, dada la fecha de inicio del campeonato, indudablemente no llegamos a los valores de intensidad y volúmenes valoramos la predisposición que están teniendo con las cargas que ellos mismos están teniendo hoy en día".

"Cuando uno encuentra un plantel con predisposición es un buen nutriente para el futuro", resaltó el entrenador, en conferencia de prensa en Bella Vista, y explicó: "En relación a lo que espero de los refuerzos, tenemos un plan muy claro de lo que pretendemos ineludiblemente, por como está organizado nuestro plan de entrenamiento, está dentro del plazo de finalización de contratos, va a haber bajas e indudablemente va a haber altas"

"En eso estamos, diagnosticando a nuestra máxima expresión lo que tenemos y valorizando las futuras incorporaciones, tenemos muy claro nuestro mapa posicional y a qué apuntar", continuó Kudelka, y advirtió: "Después se entra en un terreno de negociaciones que la intención primaria que un técnico puede tener se ve corroborada o no, porque después hay partes que se tienen que poner de acuerdo".

Con respecto a la derrota que sufrió Newell's ante Sportivo Las Parejas por la Copa Santa Fe, Kudelka dijo. "La verdad es que el partido no resaltó demasiadas virtudes, en general, pero tampoco es determinante. No quiero entrar en ese tipo de ansiedades, bajo ningún aspecto, porque no estamos para tener ansiedades y desesperaciones".

"A veces la situación que impera hace que ese tipo de apresuramientos nos ayude más a cometer errores que a tener certezas", advirtió el entrenador, y aclaró: "No lo hablo solamente por ese partido, sino en líneas generales. Tenemos mucho tiempo como para hacer las cosas de la mejor manera posible, esperando no equivocarnos desmasiado".

Asimismo, afirmó que busca "no solo una eficiente estructuración del trabajo y el armado de un buen papel a futuro y con sólidas bases de todo tipo como para afrontar ese desafío lindo que es entrar en el campeonato".

Consulado sobre sus expectativas para el presente mercado de pases, dijo: "Decididamente van a encontrar en mí a alguien que hable más desde lo futbolístico que desde las negociaciones, para eso seguramente están los dirigentes y está Sebastián (Peratta) que van a poder explicarles fehacientemente ese tipo de circunstancias".

No obstante, señaló que cuando abordaron el asunto con los directivos del club "aparecieron dos puntos muy nítidos, uno que tiene que ver con los recursos imprescindibles para las contrataciones, con un caudal de ventas en su mínima expresión, y otra que tiene que ver con mi perfil de trabajo y con el perfil institucional, que está más allá del lugar en la tabla en el que se encuentre el equipo".

"Creo en trabajar mucho con lo propio, con lo genuino, con lo auténtico, lo del lugar, que son los que ya están insertos en primera división, con muy poca experiencia todavía, con muy pocos partidos, y en eso estamos", enfatizó el DT leproso, y añadió: "Es muy fácil decir voy a traer a este o aquel, nombre rutilantes, y quedar bien con todos, con la ansiedad de la gente, pero a veces los recursos se consiguen en aspectos que no son tan visibles".