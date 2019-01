Juveniles que encendieron las alarmas

En las divisiones inferiores canallas se encendieron las alarmas. El juvenil Tomás Espinoza Estay no regresó de las vacaciones. Sigue en su país, Chile. Pero en Central hay cierta preocupación porque desde el entorno del volante argumentaron que tienen una propuesta de un club de Brasil. "Ya le avisamos a quien corresponde que si es así como explicó cuando llamó, entonces que realice el pedido por escrito y formal como corresponde", afirmó ayer una fuente calificada cuando Ovación consultó por el juvenil. Mientras que otro conflicto en puerta que se viene es sobre Gastón Avila. El defensor sigue sin firmar contrato por recomendación de sus representantes, según indicaron desde Arroyito, y ahora Boca está intentado por todos los medios llevarse al zaguero central. Sin dudas, son dos temas que preocupa mucho a la dirigencia porque son jóvenes valores para potenciar a corto plazo.

La pretemporada de los juveniles arrancó el pasado 16 en Granadero Baigorria. Pero el mediocampista chileno sigue sin dar el presente. No obstante, Ovación pudo certificar ayer que el representante del talentoso volante le confió a un directivo que tenía una oferta para llevarlo a un club de Brasil.

En Central no quieren saber nada. Pero el agente, quien es el padre del representante de Edgardo Bauza, tendría todas las intenciones de llevarlo al vecino país. "Si es como dijo, que acerque una oferta formal. Luego veremos qué decidiremos", acotó un directivo con contundencia sobre el chico categoría 2001, que incluso fue apuntado por el prestigioso diario The Guardian como uno de los 60 mejores futbolistas sub 17 del mundo en un artículo publicado en octubre pasado.

Mientras que otro caso a seguir es el de Gastón Avila. Ovación ya puso al descubierto en su edición del pasado 25 de noviembre que Central le propuso varias veces firmar contrato. Pero el tema es que, según confesaron desde Arroyito, hay dos convenios firmados entre Tiro Federal y el canalla. Aunque otro tema que impide que el defensor firme es que los representantes reclaman un porcentaje sobre los derechos.

El nuevo problema que surgió ahora es que Boca está insistiendo por diferentes vías para llevarse al zaguero categoría 2001, quien además es el hermano del Chimy. "Sabemos que Boca está ahí, pero habrá que ver también de qué forma se lo lleva, si es que se lo lleva. Central está haciendo para que siga, pero a veces no todo depende de uno", cerró una fuente canalla con preocupación. No solo por el caso Tomás Estay sino además el de Avila.