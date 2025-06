El arrepentimiento del periodista que se adelantó a Julián Álvarez con la noticia del embarazo

Ante una insinuación sobre su posible paternidad, Julián no dudó: “Voy a ser papá. No lo había dicho, pero estamos muy contentos. Ojalá pueda festejar un gol de manera especial mañana”.

Lo cierto es que el periodista rápidamente fue motivo de críticas por adelantarse al anuncio del futbolista. Por este motivo, horas más tarde, publicó un sentido descargo con un pedido de disculpas para el goleador y su familia.

Qué dijo el periodista

“Necesito y quiero pedir disculpas por lo sucedido recién con Julián. Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún título”, expresó el cronista. “Me comí un rumor recontra confirmado y al estar tantos días viajando y afuera del país y sin repercusiones reales lo di por sentado sin pensarlo, por eso le pregunté por su próximo festejo de gol en relación a eso”, agregó.

En sus historias de Instagram reconoció y lamentó su “grave error”, y expresó: “Le pido disculpas sinceras y desde el corazón a él y a toda su familia. Juro por mis hijos que jamás fue mi intención generar esto. Los que me conocen saben que no es mi estilo y no soy mala leche. Realmente me quiero matar. Disculpas nuevamente”.