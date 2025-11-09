Súper Boca: ganó el clásico ante River y se metió en la Libertadores junto a Central
El Xeneize fue un justo ganador en un superclásico en el que se impuso por 2 a 0, con goles de Zeballos y Merentiel. Pasaporte sellado para la Copa
9 de noviembre 2025·19:02hs
Triunfazo de Boca, de esos que se festejan por partida doble. La contundencia que el Xeneize le puso al superclásico tuvo un premio merecido: victoria por 2 a 0 sobre River y tres puntos clave, que le dieron al equipo el pasaje directo a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, donde ya está Rosario Central.
Era mucho lo que jugaban ambos equipos, sobre todo el Millonario, que llegaba envuelto en una crisis futbolística de proporciones. Pero esta vez estaba en juego no sólo el honor, sino la clasificación a la Libertadores, a la que Boca y River nunca quieren faltar.
Boca sabía que un triunfo le sellaba el pasaporte. River que era una de las últimas cartas que podía jugar. Pero en el medio había un partido que disputar y marcar la diferencia desde el juego. En ese terreno el Xeneize le marcó una clarísima supremacía, pegando en los momentos justos: casi en el último minuto del primer tiempo, con el Changuito Zeballos, y en el primer minuto del segundo, por intermedio de Merentiel. Y si la diferencia no fue mayor fue porque después del tanto de la Bestia, Boca no fue tan preciso en la definición.
Con todo lo que había en juego en el partido, era de esperar que no se viera un encuentro de juego fluido y con demasiadas acciones de riesgo. Y así fue, al menos en ese arranque en el que hubo mucho estudio por parte de ambos, pero nada de peligro en los arcos.
Boca fue el que mas insinuó en el comienzo con un par de corridas del Changuito Zeballos y algún que otro desborde de Lautaro Blanco, pero no mucho más que eso. El resto, todas fueron presa fácil para los centrales millonarios.
Pero las limitaciones también se veían del otro lado, con un River que intentaba poner la pelota en el piso y a partir de eso generar algo más digno de lo que venía mostrando. Pero le costó horrores.
Encima, en medio de esa fricción permanente, a River le apareció un imprevisto en el primer tiempo con la lesión de rodilla que sufrió Maxi Meza, que quedó tendido en el piso y obligó al Muñeco Gallardo a llamar al paraguayo Matías Galarza.
Pero los detalles juegan y los mínimos errores se pagan. Pelotazo largo de Ayton Costa, Milton Giménez fue a disputarla de arriba con Paulo Díaz, la pelota pasó y el Changuito Zeballos quedó mano a mano con Rivero, a quien se le abrió hacia la derecha para sacar el latigazo. Armani dio rebote hacia el centro y esta vez Zeballos, de frente al arco, no perdonó. Gol de Boca y delirio en La Bombonera.
Ni tiempo de reacción le dio Boca a River. Es que se llevaba jugado apenas un minuto del complemento cuando Zeballos pisó el acelerador a fondo por izquierda, le ganó a Portillo en la corrida y metió el centro bajo para que Merentiel la empujara al gol. Pareció un golpe de nocaut.
El desconcierto de River se evidenció un par de minutos después, cuando Armani tuvo que salir fuera del área para bloquear la corrida de Palacios. Estaba todo a pedir del equipo de Claudio Ubeda. Pudo liquidarlo Boca a los 9', pero Milton Giménez no llegó a empujar tras la asistencia de Zeballos. Lo mismo ocurrió a los 12', pero con centro de Blanco.
Para un partido tan caliente la polémica no podía faltar. Y esa jugada llegó a los 35' (en medio de un trámite claramente a favor de Xeneize) con la sanción por parte del árbitro Nicolás Ramírez de un penal de Armani sobre Milton Giménez. Discusión, protestas y llamado de Héctor Paletta desde el VAR. Ramírez dio marcha atrás con su decisión.
Pero la cosa ya tenía olor a sentencia y así fue nomás. Zeballos se lo perdió primero ante Armani y Galarza después cabeceando afuera. Ya casi sien tiempo, las intenciones de River chocaron contras sus propias limitaciones y Boca sólo se dedicó a controlar el trámite y un resultado que le dio una alegría increíble, además del pasaje a la próxima Copa Libertadores.
