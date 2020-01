"Jugaré donde el técnico disponga"

Diego Zabala tuvo un semestre intermitente en la primera experiencia en Central. El hecho que Diego Cocca lo haya utilizado en gran parte las 16 fechas que se consumieron de la Superliga por el sector izquierdo expusieron sus falencias. El mediocampista intentó dar lo mejor, pero en varias ocasiones pagó caro el precio de no ser zurdo. No obstante, el uruguayo no se apichona de cara a lo que vendrá y ayer fue contundente a la hora de hablar en conferencia de prensa. “Voy a jugar donde el técnico disponga, acepté el desafío de jugar por izquierda o al lado del nueve, sabiendo que mi puesto natural es el de volante por derecha y me sentí cómodo en las dos posiciones”, dijo el futbolista.

“Fui de menor a mayor, me costó un poco acomodarme en el inicio. Después creo que el equipo en general también fue sacando los resultados de menor a mayor y me ayudó a rendir más”, remarcó el volante Zabala luego de la práctica matinal que realizó el plantel canalla en Arroyo Seco.

El uruguayo es consciente de que no mostró la versión que tenía en Unión, pero igual logró que Central comprara la ficha en junio pasado. En este 2020 buscará explotar. “Sé que puedo dar mucho más. Vengo haciendo una buena pretemporada para que el técnico pueda contar conmigo”, acotó Diego.

Central logró hacer pie en el último tramo del año pasado. Quedó muy bien posicionado con 24 puntos (7º a cuatro del líder Argentinos) y sumó grandes porotos para la tabla de los promedios, que es el verdadero desafío que tiene por delante todo el pueblo auriazul. Así lo entiende Zabala. “Sabemos que nos jugamos cosas importantes y tenemos el objetivo de seguir creciendo”.