La Capital | Ovación | Judo

Judo: quién es el rosarino que se quedó sin beca, pero se reinventó y logró un bronce panamericano

Ivo Dargoltz sufrió la quita de recursos en 2025, no se entregó y tuvo “el mejor año” de su carrera en Judo. Los objetivos del deportista para este año.

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

26 de enero 2026 · 06:10hs
Ivo Dargoltz tiene 25 años y compite en la categoría de hasta 100 kilos. El año pasado obtuvo grandes resultados y va por más en 2026.

Leonardo Vincenti / La Capital

Ivo Dargoltz tiene 25 años y compite en la categoría de hasta 100 kilos. El año pasado obtuvo grandes resultados y va por más en 2026.

El judo rosarino tiene una extensa tradición, incluso olímpica. Ivo Dargoltz lo practica desde hace años, últimamente con mayores dificultades, por falta de recursos económicos por parte del Estado nacional. Lo sufrió en 2025. Pero se mantuvo de pie. Tanto que tuvo “el mejor año” de su carrera.

El mayor logro fue la medalla de bronce en el Panamericano de judo de Santiago de Chile.

“Lejos, fue el mejor año de mi carrera. Bronce en el Panamericano y campeón de los Juegos Jadar de Rosario, del Nacional de judo Apertura y Clausura, del Centro de la República y del torneo federativo de la provincia de Santa Fe”, repasó el judoca de 25 años, que compite en la categoría hasta 100 kilogramos.

La temporada que pasó tuvo sus contratiempos. El Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) le “cortó la beca y la posibilidad de viajes” al exterior. “No reunía ciertas condiciones que te exigen”, contó el judoca sobre el motivo.

Leer más: Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

Estos requisitos se refieren a resultados. En 2024 no logró sacar medalla panamericana. “Se premia el resultado y no la trayectoria”, planteó como crítica. En su caso, ni siquiera importó que siguiera formando parte del grupo nacional con proyección internacional.

Esta medida la empezó a sufrir desde comienzos de 2025. “No me convocaron a un entrenamiento en Madrid entre enero y marzo. Terminaron viajando solo cuatro personas”. La explicación: “No reunía los requisitos y no había los fondos suficientes de Nación para costear el viaje para todos”.

No bajó los brazos. Hizo una pretemporada, que calificó de “muy valiosa”, con Laureano Martín, exjudoca rosarino y “un enfermo de la parte técnica y estratégica”. Y entre los ahorros y dinero que le prestaron se fue a entrenar al club Flamengo de Río de Janeiro.

El Panamericano de Chile

En abril fue al Panamericano de Chile. El pasaje esta vez se lo pagaron. No así la inscripción y la estadía. Le costó unos 500 dólares. “Cuando no hay dinero suficiente, los técnicos nacionales optan a quienes les pagan el ciento por ciento. A mí no, porque no había sacado medalla panamericana el año anterior”, contó.

Sobre el tatami, no pasó desapercibido. “El día que competí se alineó todo. Estar preparado y buscarlo. Logré el bronce. Es la medalla más importante de mi carrera. Los que compitieron están todos dentro de los 30 mejores del mundo”, precisó.

Con el bronce panamericano, recuperó la beca del Enard, que consiste en 670 mil pesos mensuales y le incluye la cobertura médica de la obra social Swiss Medical.

Dargoltz, recibido en 2020 de periodista deportivo, interrumpió la práctica intensiva en octubre. No esperaba nada más en el año. Siguió con su trabajo en la academia de conducción de su padre y se volcó al estudio para rendir materias de la Facultad, de la carrera Recursos Humanos.

Pero un viernes de noviembre, el técnico nacional le preguntó si estaba entrenando y le dijo que el lunes siguiente tenía que viajar a Italia a un torneo.

Todavía hoy se fastidia de la prisa con la que debió acomodar todo para concurrir al Abierto Europeo de Conegliano. “Un poco más entrenado, quizás lograba luchar por el bronce. Estamos hablando de un nivel europeo, gente que es muy, muy buena”, dijo.

La exigencia, con el ritmo de entrenamiento previo que llevaba, le pasó factura. Tuvo la ruptura parcial del ligamento triangular de la muñeca.

Los objetivos de Ivo Dargoltz en el Judo

Hoy piensa ante todo en recuperar la mano. Entiende que la planificación será “muy similar” a la de 2025. Su deseo es conseguir fondos, con el respaldo de quien sea, para volver a Río a fines de febrero y entrenar mínimo 15 días.

“Apunto a dos objetivos muy importantes en este año. Uno es el Panamericano, para revalidar la beca. Se iba a hacer en Cuba, pero se canceló y todavía no se conoce la sede. Y lo otro son los Juegos Suramericanos de Rosario. El objetivo es estar en el podio”, manifestó.

“El sueño olímpico está para 2028 (Los Ángeles), pero lo entiendo como una decantación. Se puede dar si sigo logrando medallas panamericanas o una europea, como fue en 2023 (en Zagreb)”, plantea.

“A diferencia de Argentina, atletas de Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Canadá y Colombia son profesionales, cobran entre 4 mil y 5 mil dólares mensuales y no entrenan en sus países sino que viven en Europa”, dice como una de las grandes dificultades para sostenerse en el alto nivel en el judo. Pese a la desventaja, no se rinde.

Noticias relacionadas
“La línea de tres no es nada fácil, requiere de mucha concentración, trabajo y sincronización, igualmente no perdimos por eso”, aclaró Salcedo.

Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newell's

apertura 2026: como le fue a boca ante deportivo riestra en su debut en la bombonera

Apertura 2026: cómo le fue a Boca ante Deportivo Riestra en su debut en la Bombonera

La brasileña llegó a la final jugando un tenis de alto vuelo y lo coronó en la final.

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

Central no pudo mantener el resultado ante Belgrano y cayó en Arroyito.

El doloroso motivo por el cuál la derrota de Central ante Belgrano fue histórica

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Lo último

Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite

Día de la Educación Ambiental: capacitaron a 6 mil chicos en reciclaje de aceite

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

El episodio se registró este lunes a la madrugada. La víctimas fueron derivadas a un hospital por inhalación de humo y quemaduras

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
Radiografía del helado en Rosario: más consumo, pero repartido entre mayor oferta

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Radiografía del helado en Rosario: más consumo, pero repartido entre mayor oferta

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación
La Ciudad

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor
La Ciudad

La alerta pasó de amarilla a naranja en Rosario y el lunes llega con más calor

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas
La Ciudad

Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado
La Ciudad

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más 1.270 millones de pesos en La Segunda

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newells

Saúl Salcedo fue contundente y explicó su decisión de seguir en Newell's

Judo: quién es el rosarino que se quedó sin beca, pero se reinventó y logró un bronce panamericano

Judo: quién es el rosarino que se quedó sin beca, pero se reinventó y logró un bronce panamericano

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta
LA CIUDAD

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

Arranca Sabores de Santa Fe, nuevo programa de identidad y cocina productiva

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

El turismo en Rosario creció un 19% respecto de enero del año pasado

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Rechazo de los no docentes de la UNR al aumento salarial de Nación

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley