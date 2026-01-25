La Capital | Ovación | tenis

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

La jugadora nacida en San Pablo se coronó en la segunda semana en el Tenis Club Argentino, en el W35 organizado por la AAT

25 de enero 2026 · 18:14hs
La brasileña llegó a la final jugando un tenis de alto vuelo y lo coronó en la final.

La acción en el Tenis Club Argentino finalizó después de 15 días ininterrumpidos de tenis internacional, con el título de la brasileña Carolina Meligeni Alves en el W35 Buenos Aires. La jugadora nacida en San Pablo apabulló a la española Carlota Martínez Cirez por 6/0 y 6/2 y de esa manera logró quedarse con la corona.

Meligeni Alves, sobrina de Fernando Meligeni, quien fue 25º del ranking ATP, mantuvo un alto nivel toda la semana en el TCA para terminar alzando el título. Cedió apenas 16 games y 1 set en toda la competencia, con 6 parciales de 6/0 en 5 partidos. De ese modo reafirmó el título ganado hace un año, en la misma cancha Enrique Morea del TCA, por el W35 Buenos Aires de 2025.

Un guiño a la AAT

“Es muy importante para nosotras tener torneos cerca de casa”, dijo Carolina luego de ganar el torneo más grande de su carrera (igualado con el mencionado anteriormente). Además lo vivió de una manera especial y se lo dedicó al cielo a su padre tras la pérdida sufrida a fines del año pasado.

También hizo énfasis en la importancia de su equipo. “Estoy contenta con el trabajo que hacemos día a día, me siento mucho mejor jugadora desde el año pasado”, confesó. La entrenada en la academia de Hernán Gumy, añadió: “Hernán es una persona muy detallista. Me gusta mucho cuando viene a ver los partidos porque saca cosas sólo viéndome. También tuvimos muchas charlas estas semanas en las que me compartió sus experiencias con otros jugadores que entrenó. Charlas sobre presión, mentalidad, formas de encarar momentos importantes, así que estoy muy agradecida de tener a una persona que jugó tan bien y coacheó a muchos jugadores”. Gumy fue 39º del ranking en 1996, año en el que debutó en el equipo argentino de Copa Davis.

En la final de dobles disputada el sábado, la chilena Fernanda Labraña en pareja con la brasileña Rebeca Pereira se consagraron campeonas del W35 Buenos Aires. Vencieron a la dupla argentina integrada por Carla Markus y Florencia Urrutia por 6/3, 5/7 y 10/7.

Más torneos, más tenis, más chances

En las primeras cuatro semanas del año ya fueron tres los torneos en el país, todos organizados por la Asociación Argentina de Tenis: AAT Challenger 50 edición TCA, W50 y W35 Buenos Aires. Más torneos en el país es sinónimo de mayor oportunidad para más jugadores, que puedan participar a bajo costo de torneos internacionales en los cuales suman puntos para el ranking ATP / WTA y premios en metálico. Son las bases para acrecentar la cantidad de jugadores nacionales en las grandes competencias como los Grand Slam. Este 2026 no será la excepción y en las primeras 8 semanas serán 7 competencias. Además de las tres ya disputadas, en febrero se jugarán 3 torneos del ATP Challenger Tour y un ATP 250, lo que posiciona a Argentina entre las potencias y será el país con más Challenger en este período (4 al igual que India y Francia).

En marzo será el ITF World Tennis Tour el cual tendrá protagonismo, con los M25 Yerba Buena y M15 La Plata masculinos y los W35 de Junín I y II femeninos.

Al momento 28 varones y 39 mujeres de Argentina participaron de torneos este año en el país. Alrededor de 100 tenistas podrán aprovechar las competencias en el primer trimestre de 2026, que contará con chances para las distintas categorías y etapas de los tenistas (en el caso de los varones, desde ATP 250 a M15), con 11 fechas. Los resultados ya fueron positivos: Luciana Agudelo, Ambar Corbalán Miranda y Caira Vega Gudiño, todas categoría 2010, por ejemplo, sacaron su primer punto WTA.

