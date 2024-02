Central: Russo le sumó potencia al equipo de cara al clásico

En los momentos difíciles es cuando más frialdad de cabeza se necesita y no es que la derrota ante Independiente haya sido un golpe demasiado bajo o duro, pero sí ameritaba una pronta reacción, para mantener al equipo en carrera, pero sobre todo porque la levantada debía darse en un encuentro crucial, en la antesala del clásico. Por eso en Central se destaca no sólo el triunfo, sino la forma en la que Miguel Ángel Russo se manejó, con mano firme en relación a la conformación del equipo y a riesgo de que las cosas no salieran de acuerdo a lo pensado, pero sabiendo que había algo bueno que se podía lograr para encarar lo que se viene. La apuesta de Russo sirvió para que el canalla recuperara la vertical, pero lo más trascendente es la nivelación de rendimientos y la competencia interna que el DT consiguió con ese cambio de esquema y, sobre todo, con la respuesta de sus futbolistas. De cara a una semana especial que ya comenzó, el entrenador parece tener muchas más alternativas sobre la mesa, lo que no es poco.