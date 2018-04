Juan Ignacio Sills: "Hay que ser inteligentes y compactos"

No es adepto a hablar con la prensa. Prefiere el perfil bajo. Contrasta con la voz de mando que en ocasiones asume en la cancha. Juan Ignacio Sills es consciente de que es resistido por los hinchas. Pero trata de hacer caso omiso a lo que se dice. Habla de la "motivación” que tienen él y sus compañeros por jugar una copa internacional. Y sostiene que "hay que ser inteligentes y compactos” mañana contra Atlético Paranaense en Curitiba, porque es un desafío de 180 minutos.

¿Cómo llegan para el debut

en la Sudamericana?

Sabemos que la copa es un torneo aparte. No hay que tomarlo sólo como un partido, esto es de ida y vuelta. El gol de visitante a nosotros nos serviría mucho. Hay que tener en claro que si no nos va bien en el primer encuentro, podemos quedar afuera de la copa. Después del partido del otro día (contra Atlético Tucumán) queda en claro que debemos jugar como lo hicimos en el segundo tiempo y no en el primero. Hay que quedarse con esa imagen y tratar de jugar así.

La actitud y la intención de no bajar los brazos es algo a lo que no se debe renunciar si no aparece el juego, tal cual manifestó De Felippe en el empate contra los tucumanos.

La actitud de ir a buscarlo fue en todo el partido. La diferencia fue que en el primer tiempo recuperamos varias pelotas por un sector y queríamos terminar la jugada por ese mismo lugar. Estuvimos apurados por ir a atacar y no dimos nunca la vuelta. En el segundo tiempo, recuperábamos y llegábamos hasta tres cuartos de cancha, pero sin buscar atacar por los espacios libres. Eso fue lo que nos faltó. El gol de ellos fue una distracción nuestra que no nos puede volver a pasar y ni qué decir en una copa internacional.

¿Pensás que hay que mantener la misma línea de juego para

el encuentro en Curitiba?

Tenemos que mantener la misma idea de juego. Todavía nos estamos conociendo con el cuerpo técnico, tratando de encontrar ese estilo de juego, pero obviamente que debemos jugar con recaudos porque es una copa internacional y si perdés te quedás afuera. Son partidos para mirar con otra perspectiva.

¿Qué conocen de

Atlético Paranaense?

Es un equipo importante, con jugadores valiosos de mitad de cancha en adelante, como Lucho González. Pero siempre pensamos en nosotros, en traernos un buen resultado, sabiendo que este es el primer partido, por lo que hay que ser inteligentes y compactos, atacando y defendiendo en forma agrupada.

¿Un empate y con un gol sería un resultado positivo?

Siempre hacer un gol de visitante es importante. Obviamente vamos a tratar de convertir un gol y mantener nuestro arco en cero. Después te pasa lo de Atlético Tucumán, que lo fuimos a buscar y nos encontramos un gol abajo. Depende de cómo se dé el partido.

¿La chance de jugar una copa es una motivación especial para el grupo?, ¿cómo lo

vivís personalmente?

Para el grupo es fundamental porque hay muchos chicos que tienen que crecer de golpe adentro de la cancha, hacerse responsables de situaciones. Por ahí hay chicos que están debutando en un momento difícil del club y les cuesta agarrar la pelota por el que dirán si la pierden. Entonces esta copa es una motivación para ellos. Y en lo personal también lo es. Aparte a mí me gusta jugar entre semana, hacerlo todo el tiempo. Siempre es importante jugar una copa internacional.

Lo bueno de la copa para ustedes es que se trata de empezar de cero un torneo, con todas las expectativas.

Acá jugás con la ilusión de saber que si ganás seguís participando. Tenés un objetivo claro y por eso hay que jugar los partidos con inteligencia, sabiendo que hay que mantener el cero en tu arco, tratar de convertir y luego intentar cerrar la serie de local con nuestra gente, que siempre nos apoya.

¿Cómo te estás sintiendo adentro de la cancha?

Bien. Estos dos partidos que me tocó jugar me sentí bien. Estoy contento por jugar. Sé que fue por desgracia de un compañero, por la lesión de Hernán (Bernardello). Desde que estoy en el club siempre demostré que estoy listo y preparado para jugar. Siempre entrené de la misma manera y me esforcé para tratar de estar. Y desde el lugar que estuve siempre apoyé.

Fuiste en algún partido el capitán del equipo y es habitual verte darle órdenes a tus compañeros. ¿Hay cuestiones, como tu ascendencia sobre el plantel, que el hincha no percibe?

Lo que el hincha no ve es nuestro día a día. Todos los días estamos juntos, entrenamos. Apenas termina un partido preparamos el otro. Y eso no se ve. Tampoco es que me interesa. Sé que adentro de la cancha se ven otras cosas. Cada uno, nosotros los jugadores y ustedes los periodistas, tiene miradas distintas. Yo trabajo pensando en Newell’s, en mis compañeros y, como decís, trato de tener un poco la voz de mando porque a veces le hace falta a alguno. Trato de ayudar al grupo y al club.

De todas maneras sabés que en cierta forma sos resistido por los hinchas. Por lo que decías, ¿tratás de mantenerte un poco al margen de los comentarios?

Siempre trato de hacer las cosas bien y soy el primero que sabe cuándo se equivoca. También sé cómo es el fútbol. Si jugás bien un partido todos te aplauden y si no, te critican. Trato de tomarlo por ese lado, de no darle mucha bola a lo que dice la gente y trato de enfocarme en Newell’s y en mis compañeros.