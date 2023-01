Jorge Solari, una leyenda en el fútbol de la Rosarina

“Siempre estuve pendiente de todo lo que pasa en Renato Cesarini y en esta oportunidad decidí ponerme al frente de la primera división junto a Salvador Capitano y Lisandro Sena para encarar de la mejor manera la temporada que se avecina. Quiero aportar todo mi conocimiento a las nuevas generaciones. Todo esto va de la mano. El futbolista no solo necesita pegarle a la pelota sino también requiere contar con motivación, trabajo y concentración. Renato Cesarini necesita recuperar la mística que tuvo desde que se fundó, con los excelentes trabajos que se hicieron en los diferentes campeonatos que disputó. Hay un material humano extraordinario, tanto de los entrenadores, profesores físicos y de la materia prima, que son los jugadores que viene a defender estos colores como lo hicieron muchos deportistas que pasaron por el club y brillaron en el fútbol local, internacional y la selección argentina. Esto es el puntapié de un largo trabajo que tendremos en el año”, dijo Jorge Solari en la presentación de la nueva pretemporada de la institución de Alvear.

Indio2.jpg Indio querido. Jorge Solari, rodeado por jugadores de inferiores, primera y fútbol femenino

En la extensa charla que tuvo con Ovación, el Indio se refirió al cambio del fútbol en las últimas décadas. ”Todo cambió en el fútbol, y más en la actualidad. Los clubes hacen malabares para presentar los equipos cada fin de semana. La forma de vida de los chicos cambió. Antes íbamos a a los entrenamientos con las zapatillas rotas y buscábamos de conseguir los botines para jugar los fines de semanas los torneos de la Rosarina. Ahora los pibes usan un calzado que sale 50 mil pesos y teléfonos que cuestan 100 mil pesos. Es una locura Frente a esto, Renato le ofrece lo más importante, que son las instalaciones para que ellos pueden entrenar y después jugar los torneos. El predio es uno de los mejores del país y no me equivoqué en su momento cuando decidimos hacer canchas de fútbol en lugar de sembrar soja. Los resultados están a vista y somos muy felices de poder seguir adelante con este inmenso proyecto que comenzó el 15 de enero de 1975”, manifestó el Indio.

Los clubes que dirigió

Antes de meterse de lleno en la actividad como director técnico, Solari jugó en cuatro equipos del fútbol argentino: Newell’s, Vélez, River y Estudiantes de la Plata. Y cerró su etapa de futbolista en el club Torreón de México, en 1972.

Después entró de plano en la dirección técnica y pasó por 18 clubes de Argentina y Sudamérica. En la temporada de 1993 fue el técnico que hizo posible que Diego Armando Maradona vistiera la camiseta de Newell’s.

Los primeros pasos como entrenador los dio en Rosario Central, dirigiendo en divisiones inferiores, y después siguió su carrera en Tecos de México, Millonarios (Colombia), Newell’s (tres oportunidades), Renato Cesarini (5 veces), Vélez Sarsfield, Juniors de Barranquilla (Colombia), Independiente, Tenerife (España), la selección nacional de Arabia Saudita, Yokohama Marinos (Japón), América (México), Aldosivi de Mar del Plata, Huachipato (Chile), Argentinos Juniors, Barcelona (Ecuador, en dos oportunidades), Almagro, Tiro Federal (2 veces), Atlético Tucumán (2 veces) y Coronel Aguirre.

indio 3.jpg En casa. Jorge Raúl Solari decidió volver a dirigir en el club que fundó en 1975.

“Mi amor por el fútbol es grande”

En su larga trayectoria como entrenador, el Indio Solari se dio el gusto de estar al frente de la selección de Arabia Saudita en el Mundial de Estados Unidos 1994. Le quedó grabado como una inmensa experiencia. A 29 años de aquel momento histórico, a los 81 años vuelve a estar frente de un equipo de primera división, en esta oportunidad en su club, Renato Cesarini. “Ante todo estoy muy feliz y con muchas ganas de dirigir con mi amigo el Toto Capitano y el Chino Sena. Haber dirigido la selección de Arabia Saudita me trae los mejores recuerdos y fueron momentos muy lindos. Y ahora ponerme nuevamente el buzo de entrenador no se compara con nada. Tengo ganas de seguir trabajando a pesar de mi edad. Todo lo hago por los chicos, mis colaboradores y Renato Cesarini. Mi amor por el fútbol es muy grande y aquí estoy nuevamente para colaborar en todo lo que necesiten”, confió el técnico, con pasado en Rosario Central y Newell’s.

Solari también se refirió a la gran consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 y la repercusión que tiene en la sociedad, con chicos y chicas de diferentes edades que se vuelcan a los clubes para practicar fútbol. “Haber ganado el Mundial fue impresionante. Esa gran actuación del seleccionado argentino llevará a que a más personas practican esta actividad en los diferentes clubes del país. En el caso de Renato Cesarini, la convocatoria de jugadores y jugadoras es muy buena. Esto recién comienza, y eso que estamos en enero. Con el transcurso de los días otros deportistas se sumarán. Queremos contar con 18 jugadores por categoría”, señaló el verborrágico entrenador.

Indio4.jpg Experiencia. Toto Capitano y el Indio Solari, amigos de toda la vida estarán al frente de la primera de Renato Cesarini

Salvador Capitano, un colaborador de toda la vida

Renato Cesarini se prepara para dar pelea en el segunda categoría de la Asociación Rosarina de Fútbol, con Jorge Raúl Solari al mando del equipo. El DT contará con dos colaboradores, Salvador Capitano, de vasta trayectoria en diferentes clubes del país y Sudamérica, y Lisandro Sena, técnico de la institución con el femenino y que en 2022 fue campeón en el club Banfield de Victoria, en la liga de esa ciudad entrerriana.

“Solari es un profesional fuera serie y para todos los que hemos pasado por el club, técnicos, preparadores físicos, periodistas, doctores, deportólogos, nos ha dejado un legado de enseñanza muy buena y así sigue actualmente”, declaró Capitano. “A Jorge le tengo una lealtad tremenda, somos buenos amigos, hemos trabajo juntos en varios equipos. Por eso cuando me llamó para colaborar lo tomé como una obligación y no dudé. Cada vez que me preguntan sobre Jorge y por Renato Cesarini y mi respuesta es: ‘el Indio siempre estuvo un paso delante de los demás’. Y eso lo puedo decir porque lo presencié, lo viví y lo ejecuté. Quedó demostrado en la presentación de pretemporada donde los chicos escucharon sus palabras“, añadió.

Por su parte, Lisandro Sena tendrá una gran chance de trabajar con dos DT experimentados. “Es un lujo poder formar parte del cuerpo técnico con Solari y Capitano. Renato es un grande de la Rosarina y tiene que estar en Primera A”, cerró Sena.