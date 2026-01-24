La Capital | Ovación | Jorge Almirón

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

El director técnico Jorge Almirón tuvo que optar entre los dos grandes arqueros que tiene Central y ya se decidió.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

24 de enero 2026 · 06:25hs
Jorge Broun y Jeremías Ledesma

Jorge Broun y Jeremías Ledesma, durante una práctica de Central en la pretemporada. El ex-River le ganó la pulseada y estará bajo los tres palos en el choque ante Belgrano.

El entrenador está para tomar decisiones. A Jorge Almirón no le tembló el pulso y frente a Belgrano en la valla de Central estará Jeremías Ledesma, quien ocupará el lugar de Jorge Broun. Fatura fue el arquero canalla en los títulos 2023 y de 2025, y sin lugar a dudas uno de los puntos más altos de los canallas.

Es una realidad que hoy los canallas cuentan en su plantel con dos de los mejores arqueros de su historia, ya que el oriundo de Pergamino también sabe lo que es salir campeón con Central puesto que integró el plantel que ascendió a primera en 2012/13, fue campeón de la Copa Santa Fe 2017, torneo que lo llevó al equipo de AFA que un año después terminó ganando la Copa Argentina de 2018, donde fue vital en las definiciones por penales al igual que Broun en el título de 2023.

Leer más: Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Jeremías Ledesma busca continuidad en el arco de Central

Ledesma fue una de las cuatro incorporaciones que realizó Central en este mercado de pases. Se había ido del club a principios de 2020, en plena pandemia. El arquero de 32 años continuó su carrera en Cádiz de España (2020-24), donde tuvo buenas actuaciones que incluso lo llevaron a ser convocado a la selección argentina. Luego pasó a River, pero en el arco millonario solamente jugó solo siete partidos.

Almirón es quien convive con los jugadores las 24 horas y cobra un sueldo para tomar determinaciones fuertes como esta. Quizás en alguna conferencia de prensa comente los argumentos futbolísticos para optar por Ledesma como arquero titular, una decisión a priori muy difícil de tomar.

Jorge Broun tuvo un gran 2025 y fue el menos vencido de Argentina

Broun no sale del equipo por malos rendimientos. Fue el arquero menos vencido del torneo anual argentino de 2025 y sacó pelotas en momentos claves que luego pasaron desapercibidas porque Central ganaba con gol de Di María y este se llevaba todos los flashes.

Se ve que Almirón vio a Ledesma mejor que Broun en las prácticas y que sus características le cierren más que las de Fatura, quien está a 11 partidos de ser el arquero con más presencias en la historia del club y que, pase lo que pase en el futuro ya dejó una huella grande en la institución.

