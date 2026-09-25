Marco Ruben y la Supercopa Internacional: "Hay una rivalidad y queremos ganar esta final"

Central partió rumbo a Santiago del Estero para concentrar a la espera de la final que disputará este sábado, a las 16, frente a Estudiantes en Santiago del Estero

"Todo esto es como un premio para mí. Trataré de estar expectante para ayudar al equipo a salir campeón", sostuvo Marco Ruben. (Foto: CARC)

Central partió rumbo a Santiago del Estero con toda la ilusión de conseguir un nuevo logro deportivo, en este caso la Supercopa Internacional que dirimirá este sábado frente a Estudiantes. "Hay que estar concentrados y darle mucha importancia. Es un equipo serio, sabe jugar estos partidos, así que no hay que regalar nada", declaró Marco Ruben ni bien puso un pie en el aeropuerto y a minutos de emprender el viaje, sin Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, quienes fueron citados para las selecciones de sus países.

Uno de los condimentos que no deja de estar presente en la mesa de la final es la recordada acción que tuvo el Pincha cuando el Canalla fue coronado y que lo recibió de espaldas. "Me dolió eso como a toda la gente. Hay una rivalidad y queremos ganar esta final" , sostuvo el eterno goleador Auriazul.

"Todo esto es como un premio para mí. Trataré de estar expectante para ayudar al equipo a salir campeón. ¿Si estoy para jugar? Estoy preparado y una consagración sería un broche importante para mi carrera", expresó una de las voces más importantes del plantel en diálogo con la prensa.

La confianza de Almirón

Otro que mostró un semblante cargado de optimismo y esperanza fue el DT Jorge Almirón, quien declaró: "Están todo bien y hay un buen grupo que está preparado. Tenemos un equipo importante que se preparó de la mejor forma. Estamos muy entusiasmados y hay una gran expectativa de la gente. Ojalá les respondamos de buena manera".

En cuanto a las bajas de importancia que sufrió el plantel por las citaciones a las selecciones, el entrenador dejó en claro que "el equipo se adapta, hay un grupo importante y preparado para jugar este tipo de partidos importantes".

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"La ilusión es muy grande. Sabemos lo que significa y trataremos de hacer lo mejor. Es un rival difícil, pero nosotros también lo somos. Trataremos de hacer un buen partido para traer otra estrella", afirmó el defensor Agustín Sandez. "La ilusión es muy grande y es un sueño para todos nosotros".

Detalles de la final

El partido se jugará este sábado, a las 16, en el Estadio Único Madre de Ciudades y será televisado por ESPN (Disney+) y Dsports. En juego estará la Supercopa Internacional.