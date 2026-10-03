La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

Visita al siempre complicado Alumni en Tortuguitas con la necesidad de sumar y afirmarse en la categoría en el tramo de cierre del torneo

3 de octubre 2026 · 14:53hs
Google Seguir a La Capital en Google
Plaza va por un resultado que le permita ya asegurar la permanencia.

Foto: Héctor Río / La Capital

Plaza va por un resultado que le permita ya asegurar la permanencia.

Atlético del Rosario (39 puntos) tiene un desafío muy complejo este sábado en el Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba): el equipo rosarino juega contra Alumni de visitante y busca sumar puntos que lo dejen un poco más cerca del objetivo de mantener la categoría.

El partido se jugará a las 15.30 en Tortuguitas. Alumni, el equipo local, marcha tercero en las posiciones, que son lideradas cómodamente por Newman.

Plaza busca recuperarse de una derrota como local precisamente ante el puntero, que lo venció 45-41 el fin de semana pasado.

Leer más: Rugby: Jockey va por el título del Torneo del Interior en Córdoba ante el duro Tala

Un gran esfuerzo

Los rosarinos hicieron un gran partido contra el líder, aunque no consiguieron doblegarlo en un encuentro de muchos tries y muy disputado. Aunque se quedó con ganas de victoria, al menos juntó fuerzas para los tres partidos finales.

El gran objetivo de Atlético del Rosario es salvarse del descenso, un objetivo que hoy puede quedar más cerca pero que todavía no está asegurado ni mucho menos.

En ese marco, Plaza estará muy pendiente de lo que ocurra esta misma tarde en San Fernando, donde chocarán entre sí dos equipos que también pelea por seguir en el Top 14: Buenos Aires (36)y Los Matreros (32).

La Plata (37), otro comprometido, visita a Hindú. El descendido Champagnat será el rival de Plaza en la penúltima fecha. Este partido se jugará en Rosario y bien podría ser el que determine la continuidad del equipo rosarino en la máxima categoría.

Leer más: Plaza no pudo con el líder Newman, pero le dio dura batalla en el Top 14 de la Urba

La definición

“Champa”, por otra parte, será el rival de Plaza en la penúltima fecha del campeonato. Este partido se jugará en Rosario y bien podría ser el que determine la continuidad del equipo rosarino en la máxima categoría.

Alumni, el rival de Atlético esta tarde en Tortuguitas, viene de vencer 27 a 24 como visitante a Regatas Bella Vista y pelea por el subcampeonato, aunque su posición también está amenazada por el SIC e Hindú.

Noticias relacionadas
Newells recibirá a Lanús por la 11ª fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El gol de Soñora permitió igualar con Vélez y extender la racha invicta de Newell’s de local en el torneo. Ahora, quiere continuarla ante el Granate.

Newell's y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Burkina Faso y Benín empataron 1 a 1 la semana anterior.

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

El Tatengue cayó en la Bombonera y el resultado favoreció a Newells.

Boca e Instituto le dieron una mano a Newell's en la pelea para llegar a los playoffs

Ver comentarios

Las más leídas

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

Altas y bajas en el plantel de Newells convocado por Kudelka para el partido con Lanús

Altas y bajas en el plantel de Newell's convocado por Kudelka para el partido con Lanús

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Lo último

Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

Newells y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Newell's y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Milei celebró en redes sociales la salida de Halliburton de las Islas Malvinas

Milei celebró en redes sociales la salida de Halliburton de las Islas Malvinas

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Fuerzas de seguridad federales y provinciales coordinaron 13 allanamientos en el área que va desde San Lorenzo hasta Villa Constitución

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo
Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Subasta de bienes incautados: Santa Fe se abre camino para superar la convocatoria anterior
La Ciudad

Subasta de bienes incautados: Santa Fe se abre camino para superar la convocatoria anterior

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina
Ovación

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol
Policiales

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Retirarán los nidos del cableado aéreo en desuso
La Ciudad

Retirarán los "nidos" del cableado aéreo en desuso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

Altas y bajas en el plantel de Newells convocado por Kudelka para el partido con Lanús

Altas y bajas en el plantel de Newell's convocado por Kudelka para el partido con Lanús

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

Ovación
Newells y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Newells y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Newell's y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Boca e Instituto le dieron una mano a Newells en la pelea para llegar a los playoffs

Boca e Instituto le dieron una mano a Newell's en la pelea para llegar a los playoffs

Policiales
Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo
Policiales

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Andino: Prefectura detuvo a cinco personas y secuestró drogas, armas y dinero

Andino: Prefectura detuvo a cinco personas y secuestró drogas, armas y dinero

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

La Ciudad
Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Subasta de bienes incautados: Santa Fe se abre camino para superar la convocatoria anterior

Subasta de bienes incautados: Santa Fe se abre camino para superar la convocatoria anterior

Retirarán los nidos del cableado aéreo en desuso

Retirarán los "nidos" del cableado aéreo en desuso

El tiempo en Rosario: sábado con tormentas y un cielo que se va a despejar al final del día

El tiempo en Rosario: sábado con tormentas y un cielo que se va a despejar al final del día

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento
Política

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación
La ciudad

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012
La Región

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre
Información General

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas
La Ciudad

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: Argentina venía de 211% de inflación
Política

Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: "Argentina venía de 211% de inflación"

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes
Ovación

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio
La Región

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria
La Ciudad

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis
La Ciudad

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes
La Ciudad

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

Por Luis Castro
Ovación

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid
La Ciudad

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid

Combustibles: estaciones de servicio deberán exhibir cómo se compone el precio
La Ciudad

Combustibles: estaciones de servicio deberán exhibir cómo se compone el precio