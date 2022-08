Insólito: confundieron a un jugador con un trapito, lo detuvieron y no llegó a jugar

Jonathan Irala, jugador de Midland, no la pasó bien y reclama Justicia. “Jamás me pidieron disculpas, solamente me acusaban de trapito", dijo.

En fútbol del ascenso no sorprenden las situaciones insólitas, porque en general abundan. Muchas veces se tratan de injusticias, más allá de las económicas que padecen los futbolistas. Pero el arresto que sufrió un jugador de la Primera C Metropolitana no evitó despertar la atención.

“Estaba esperando a mi compañero en la plaza Alsina de Avellaneda como siempre lo hago antes de ir para el club. En ese momento se me acercó un patrullero y me dice: «Vos estabas haciendo de trapito». Lo cual me sorprendió y le respondo que «no, solo espero un compañero para ir a jugar, mire como estoy vestido del club». A lo que el oficial me replica: «Vos estabas haciendo de trapito, te vimos para las cámaras»”, relató el defensor (22 años) al Diario Olé.

El futbolista continuó: “Me empiezan a revisar las cosas, que claramente es la indumentaria y las cosas que uso para jugar. Me tiraron todo arriba del auto y me preguntaron: «¿Qué tenés ahí? ¿Esto es qué es?». Yo les intentaba explicar que era lo que uso en cada partido”.

midlan.jpg

“Me trataron de mentiroso y ahí me dijeron que los acompañe. No entendía el por qué, quise llamar a un compañero. Me restringieron el celular y no me permitieron llamar a nadie. Pensaban que los podía llegar a grabar y me pegaron para meterme en el patrullero”, afirmó Irala.

El jugador estuvo más de 3 horas esperando para ser liberado, donde le restringieron el derecho a una llamada hasta que finalmente lo dejaron partir sin ningún tipo de explicación: “Me llaman por mi apellido a una cabina, ahí me dicen: «Firmá todo esto y te podés ir». Quería saber qué firmaba, lo cual pregunté si podía leer. No me lo permitieron. «Vos firmá y andate», fue lo único que recibí”.

“Jamás me pidieron disculpas, solamente me acusaban de trapito. Intentaba explicarles que yo soy jugador. Me estaba yendo a jugar, nada más. Pero no me pidieron perdón, nada”, cerró Irala.