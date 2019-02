Insaurralde dijo que está a punto pero aún no llegó el transfer

El jueves fue el tiempo de la revisión médica y la firma del contrato (se le compró el 33 por ciento del pase a O'Higgins de Chile, con un vínculo por 3 años). Y ayer de empezar a trabajar con sus nuevos compañeros. También de presentarse públicamente ante los medios. Y ahí dejó claro que llegó en un muy buen nivel de México y que si lo considera, Bidoglio ya puede tenerlo en cuenta. Lógicamente no para mañana, porque el transfer no llegó ni llegará a tiempo.

"No tuve continuidad el año pasado pero yo nunca dejé de entrenarme con profesionalismo, sabiendo que si me daban la oportunidad iba a aprovecharla", contó el delantero que puede moverse por afuera o por adentro. Tanto fue así que "tuve la chance este año y anduve muy bien, por eso surgieron dudas para que me dejen ir, que era lo que siempre quise", abundó.

En un momento pareció que América de México lo iba a retener. Pero su deseo se impuso. Igual, Insaurralde se despidió con una sentida carta en las redes sociales donde agradeció la decisión de "permitirme crecer en lo profesional", según publicó el ahora jugador leproso que usará la camiseta número 22.

"Estoy muy feliz de llegar a Newell's y de volver al fútbol argentino", donde jugó entre 2012 y 2015 en Quilmes y Sportivo Belgrano de San Francisco. "Me gustó el equipo ante Boca. Si seguimos así seguro tendremos muchos frutos".