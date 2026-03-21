Central: Di María viaja a Mendoza, hay un jugador que vuelve y otro habitualmente titular que se queda

El Canalla va con todo su potencial a tierras cuyanas para enfrentar a Independiente Rivadavia. El DT Jorge Almirón llevó los 23 que firmarán planilla

Di María hace semanas que viene con el aductor al límite. Fideo es el as de espadas que tiene Central.

En Central la base no se toca y una prueba de ello es la lista de los concentrados que viajarán a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia . En esa nómina apareció un futbolista que no estuvo en los últimos encuentros. Ángel Di María también figura, resta saber si esta vez irá desde el arranque.

A priori, todos los que viajaron están aptos desde lo físico, ya que el técnico llevó lo justo y necesario. Son 23 los futbolistas que convocó el técnico canalla, entre los que está Enzo Copetti .

El delantero es hoy la principal alternativa a Alejo Veliz y Almirón vuelve a tenerlo a disposición después de lo que fue su ausencia en los partidos frente a Argentinos Juniors y Banfield por un desgarro en el aductor.

CopettiVB Enzo Copetti se repuso de un desgarro en el aductor y vuelve a ser alternativa en el Central de Jorge Almirón. Virginia Benedetto / La Capital

En la semana también se especuló con la presencia de Angelito Di María, pero el capitán y máximo referente del equipo también forma parte de la lista de concentrados.

Un Di María determinante

Fideo fue determinante en el triunfo contra Banfield, en el Gigante, con apenas 30 minutos en cancha (ingreso en el complemento en lugar de Gaspar Duarte). Más allá de eso, la duda está en si esta vez irá desde el inicio o si se sentará junto a Almirón en el banco, a la espera de un posible ingreso en caso de que el trámite del partido y el resultado lo requieran.

Uno de los grandes ausentes es Julián Fernández, quien fue titular frente a Banfield pese a que venía con una molestia en el talón. Pero sin dudas el cuerpo técnico no lo vio al ciento por ciento y fue preservado, posiblemente teniendo en cuenta el inminente inicio de la Copa Libertadores.

Otro que no apareció en la lista es Santiago Segovia. El juvenil actuó en la semana en el partido de reserva y debió salir por una molestia. No se sabe si sufrió alguna lesión muscular, pero indudablemente no estaba en condiciones para viajar.

Los 23 de Central que viajaron

Almirón llevó los 23 jugadores que firmarán planilla. Ellos son: Jorge Broun, Jeremías Ledesma, Enzo Giménez, Elías Verón, Gastón Ávila, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Carlos Quintana, Luca Raffin, Agustín Sández, Alexis Soto, Guillermo Fernández, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Lucas Ramos, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Gaspar Duarte, Enzo Copetti, Fabricio Oviedo y Alejo Veliz.