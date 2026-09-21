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FMI comenzó la tercera revisión del programa con Argentina

Si es aprobada la revisión del acuerdo con el FMI se destrabará un desembolso de u$s900 millones

21 de septiembre 2026 · 18:00hs
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Joyce Wong

Joyce Wong, jefa de misión del FMI para la Argentina, analiza el cumplimiento de objetivos de superávit primario y acumulación de reservas.

Ya está en el país la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que realizará la tercera revisión del programa vigente con Argentina. Si es aprobada destrabará un desembolso de u$s900 millones.

En esta oportunidad el equipo técnico del organismo no se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda viajó a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La misión será encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del FMI para la Argentina, y tendrá reuniones con los equipos técnicos de la cartera económica. Una vez finalizados los encuentros en Buenos Aires, el Directorio Ejecutivo del organismo también deberá dar el visto bueno.

En caso de aprobarse la revisión en ambas instancias, el FMI avanzaría con un nuevo desembolso de aproximadamente 900 millones. El monto es parte de los fondos que aún quedan pendientes para 2026.

En paralelo a la llegada de la delegación técnica, el país enfrenta el viernes 25 de septiembre un vencimiento con el FMI por 803 millones. Después quedarán un pago por 840 millones para principios de noviembre y otro de 344 millones para diciembre.

En la revisión se analizará el cumplimiento de las metas por parte de la administración Milei. En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en 10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró por más de 14.200 millones, generando un sobrecumplimiento superior a los 4.200 millones respecto de lo pactado.

Las reservas

Asimismo, en lo respectivo al objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en 8.000 millones, estimaciones de la consultora Analytica indican que el BCRA se ubica por encima de la meta, alcanzando los 9.000 millones.

A diferencia del desempeño cambiario, las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Sin embargo, durante el primer semestre del año el gobierno obtuvo un 0,6% del PBI, ubicándose apenas por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI. Este desvío respondió a la postergación en la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y el nivel de actividad económica.

Para intentar blindar el superávit, las autoridades asumieron compromisos durante la segunda revisión, tales como postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1 de noviembre, incrementar la recaudación por impuestos específicos y profundizar la focalización de subsidios al transporte.

La visita técnica retoma las pautas marcadas a fines de julio por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en su paso por el país, donde instó a volcar el dinamismo de sectores clave como la minería, el petróleo y el gas hacia rubros relegados como la construcción, la logística y los servicios. Además, la titular del organismo hizo hincapié en la necesidad de despejar trabas de infraestructura, abaratar y facilitar el acceso al crédito, y fortalecer el mercado de capitales en el país.

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