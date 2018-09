El partido del sábado frente a San Martín de San Juan, por la séptima fecha de la Superliga, está en duda. La realización del mismo se definirá hoy, una vez que la Superliga se expida sobre un pedido que realizó Rosario Central, teniendo en cuenta la realización del acto eleccionario del domingo 30. Más allá de eso, lo que levantó un poco de polvareda fue el manejo del tema y hay algo de fastidio de parte de las agrupaciones opositoras sobre que se trató de un pedido de ellas de posponer el encuentro. Tanto de Comunidad Canalla como desde Fuerza Auriazul le confiaron ayer a Ovación que en su momento plantearon la posibilidad, pero que esta chance que se abrió no es por pedido expreso de la oposición, lo que no concuerda con la versión oficialista (ver aparte).

La comisión directiva presentó una nota el lunes (al día siguiente del empate en La Plata ante Gimnasia) a la Superliga solicitando se evalúe la posibilidad de posponer el partido del sábado. A ese pedido se sumó el organismo de Seguridad de la Provincia. Ayer, debido al paro nacional el tema no se pudo tratar, pero sí habrá una respuesta hoy. De todas formas fuentes allegadas a la Superliga le confiaron ayer a este diario que la solicitud de postergación no prosperaría.

Hace alrededor de un mes las dos listas opositoras pusieron en conocimiento a la Junta Electoral sobre las dificultades que presentaría la realización de un partido el día anterior a las elecciones debido al poco tiempo para organizar todo lo concerniente al acto eleccionario. No obstante, lo que confirmaron ayer es que la Junta se declaró incompetente en ese sentido y que de parte del club "jamás" hubo respuesta de eso ni de "muchos otros pedidos que se hicieron". Sí coincidieron en que "es un tema de organización y no político".

En condiciones normales, hasta que el Gigante no quede totalmente vacío después del partido contra los sanjuaninos no se puede armar el operativo de las elecciones, que contempla, entre otras cosas, el armado de las mesas y los boxes (esta vez no habrá cuarto oscuro porque se vota con lista única, ver aparte), debajo de la popular que da espaldas al club Regatas. Se debe hasta correr todo el mobiliario del gimnasio y limpiar la zona por completo.

"No es mentira que en su momento lo hayamos solicitado, pero sí es mentira que la excusa sea esa", fue una de las frases de Fernando Solari, apoderado legal de la agrupación Comunidad Canalla, quien apuntó que "en su momento entendimos de que en virtud que las elecciones son con boleta única y que había que armar 60 o 70 boxes era complicado que se pusiera el partido el sábado. Era complicado porque quedaban muy pocas horas para armar todo para el acto eleccionario. Allí en una reunión de Junta Electoral las listas opositoras solicitamos que se pidiera que se pasara el partido para otro día, pero la respuesta fue una negativa absoluta".

En la misma sintonía se expresó el apoderado de Fuerza Auriazul, Fernando Cirimele, quien advirtió: "Es un tema de organización y no un tema político. En su momento charlamos con la Junta y creímos que iba a ser complicado armar todo. Es difícil también hacer la reunión con todos los presidentes de mesa 24 horas antes, como siempre se hizo. Es organizativo y no político de ninguna de las tres listas".

Desde la comisión directiva confirmaron que el pedido a la Superliga "ya fue hecho el lunes" y que se debió a una iniciativa de parte de las listas opositoras. Advirtieron además que el lunes veían muy pocas chances de que el partido fuera pospuesto, pero que "hoy (ayer) la cosa está 50 y 50" y que la Superliga finalmente podría darle curso al cambio de día. De todas formas todas las voces consultadas mostraron cautela, aduciendo que esperarán que la Superliga se expida.

No es el pedido en sí lo que causó tanto revuelo, sino las argumentaciones que, desde la oposición, entienden que fueron presentadas a la Superliga de parte de la comisión directiva. Es que desde Comunidad Canalla como desde Fuerza Auriazul confirmaron que en su momento estuvo la sugerencia que el encuentro contra San Martín de San Juan no se juegue el sábado 29. Coincidieron en que "no corresponde" decir que esa solicitud la hicieron "por un pedido de la oposición".

"Esa nota que se presentó hace ya un tiempo fue solicitando la postergación del partido", apuntó Solari, quien amplió su postura diciendo que "también solicitamos un informe sobre cuáles son los socios licenciados y amnistiados que se agregaron al padrón y cuáles eran los asociados fallecidos, ya que muchos de ellos figuran en el padrón, pero nunca nos contestaron nada de nada. Resulta que el lunes nos enteramos que decían que la Junta Electoral había votado por unanimidad el pedido del cambio de día del partido y es mentira porque la Junta en aquel momento se declaró incompetente".

"El lunes el oficialismo dijo que la oposición había pedido la suspensión del partido, pero no es así. La oposición, consecuente con su pensamiento, el lunes, otra vez por acta, dijo que le parecía bien que se postergue el partido, pero es ridículo que la comisión directiva diga que elevaron eso a la Superliga por un pedido de la oposición. Ese es un pensamiento traído de los pelos y extemporáneo", abundó Solari.

Cirimele, quien en todo momento mostró mucha afinidad con la idea de pasar el partido para otro día, recordó que "no fue una nota lo que se presentó", sino que "lo que se hizo fue poner en acta a la Junta electoral, pero no hay ninguna nota presentada". Y fue un poco más allá cuando mencionó que "ahí también pedimos los padrones con todos los datos y nunca nos los entregaron. En el padrón que nos dieron no tenemos la dirección, email, ni teléfono de los socios, por lo que no tenemos forma de llegarles, cosa que sí puede hacer el oficialismo".