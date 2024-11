Holan parte 2, por el bien del entrenador y también de Central, hoy enfrenta al Ferroviario

Es que no vale la pena ni siquiera recordarlo, pero el hecho de que Holan esté intentando cambiar algo en estas últimas fechas obedece a aquella degradación del equipo que comenzó con Miguel Angel Russo y el mal remedio que resultó la apuesta por Matías Lequi. Nada es casualidad.

Holan, presente y futuro

Lo cierto es que hoy es Holan quien está al frente del Canalla y es el responsable de detectar de manera urgente los males del equipo para intentar corregir todo lo que se pueda antes del final de la temporada. Claro, la apuesta fuerte está puesta en lo que vendrá a partir del año que viene, pero hay un trabajo que este nuevo DT tiene que al menos intentar.

La experiencia de la primera semana de entrenamientos desembocó en el partido contra Estudiantes y esos primeros 90 minutos en algo deben haber servido para afrontar ya este segundo paso que el Canalla tiene frente a sus narices, que es Central Córdoba de Santiago del Estero.

Parte de lo bueno que haya notado Holan de aquel partido se verá reflejado en el equipo que ponga en cancha en el Madre de Ciudades. Porque el tiempo que transcurrirá de aquí al final del torneo le servirá al entrenador para involucrarse de lleno en la prueba de ensayo y error. Es seguramente uno de los elementos esenciales por los cuales aceptó el desafío de desembarcar en Arroyito en medio de la tormenta.

Central y un año flojo

Por supuesto que el presente de Central tampoco se reduce a Holan, porque el contexto es el de un equipo al que inmediatamente después de ser campeón los resultados comenzaron a jugarle una mala pasada. La competencia internacional le elevó las expectativas, pero la realidad lentamente lo fue pasando por arriba. Y esta catarata de sinsabores no hicieron otra cosa que hacerlo tomar distancia de las ilusiones. Y no sólo del plano internacional, sino puertas adentro, donde el fútbol no le alcanzó ni siquiera para pelear por el ingreso a algunas de las copas internacionales de 2025. Por eso el alejamiento de Russo, por eso Lequi después y por eso Holan ahora.

Lo único que tiene como objetivo es echar cimientos sólidos y apuntarle de lleno a lo que vendrá.

Formaciones de Central Córdoba y Central

Central Córdoba: L. Ingolotti; L. Abascia, Y. Rak, S. Valdez; R. Barrios, Rodrigo Atencio, José Florentín, Juan Meli, Cristian Vega; Lucas Varaldo y Matías Godoy

DT: Omar De Felippe 3-5-2

Central: J. Broun; D. Martínez, J. Giménez, M. Martínez y A. Sández; K. Ortiz; A. Solari, J. Gómez, I. Malcorra y M. Lovera; E. Copetti

DT: Ariel Holan 4-1-4-1

Hora y TV: 19 - TNT Sports

Estadio: Madre de Ciudades

Arbitro: Leandro Rey Hilfer