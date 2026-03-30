La Capital | Ovación | Newell's

Nueva baja en la comisión directiva de Newell's: renunció el vocal titular

Tras la eliminación en Copa Argentina, Pablo Cerra comunicó su salida del club. Aseguró que seguirá colaborando desde afuera y reafirmó su apoyo a Ignacio Boero

30 de marzo 2026 · 09:38hs
La derrota en Rafaela profundiza el mal momento en Newells

La derrota en Rafaela profundiza el mal momento en Newell's

La eliminación en la Copa Argentina profundizó el delicado panorama que atraviesa Newell’s. Pablo Cerra presentó su renuncia indeclinable como vocal titular de la comisión directiva luego de la derrota 2-0 ante Acassuso en Rafaela.

El dirigente comunicó su decisión a través de un mensaje dirigido a "todo el pueblo leproso", donde pidió disculpas por el presente futbolístico y reconoció errores durante la gestión. "Nadie, absolutamente nadie imaginaba esta realidad", expresó. Sin embargo, evitó vincular su salida de manera directa con el rendimiento del equipo y sostuvo que responde a motivos personales.

"Situaciones particulares impiden mi pertenencia y continuidad. Los motivos los guardo en mi intimidad", afirmó Cerra, lo que generó interrogantes en medio de un contexto de fuerte crisis institucional.

En su mensaje, el ahora exvocal respaldó al presidente Ignacio Boero. "Confío incondicionalmente que Ignacio Boero tiene todas las cualidades para poner a NOB en el lugar que se merece. No conozco una persona de una entrega personal, material y temporal como lo que Nacho da, como su honestidad intachable tan necesaria para este momento del Club"

>> Leer más: La eliminación de Newell's es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La salida de Cerra se suma a las recientes desvinculaciones de Roberto Sensini como director deportivo y de Fernando Bacci como secretario técnico. La seguidilla de bajas en la estructura dirigencial expone la profundidad de la crisis que atraviesa el club del Parque Independencia.

Además, el equipo de Frank Darío Kudelka no logra encontrar regularidad y buenos resultados. A pesar de haber obtenido su primera victoria del año en el último encuentro frente a Gimnasia de Mendoza en el Coloso, la eliminación en Copa Argentina vuelve a alimentar el malestar institucional que se vive desde el inicio en el torneo.

Embed

En su despedida, Cerra pidió a los socios que continúen acompañando a la actual dirigencia y destacó la participación de jóvenes y mujeres en la estructura del club. Mencionó a Juani Costas, Agustín Baclini, Maxi BarrioNuevo y Valeria March como parte del recambio institucional.

Pese a su salida, aseguró que continuará aportando en Newell's desde afuera. "Newell’s necesita de todos los que realmente de manera humilde y sincera quieran al Club…Los que están adentro y afuera", afirmó.

Noticias relacionadas
Frank Kudelka reconoció el mal momento de Newells.

Kudelka: "Damos un paso para adelante y dos para atrás", dijo el DT de Newell's tras la eliminación

El once de Newells que se pegó un porrazo en Rafaela por Copa Argentina, ante Acassuso. Un uno x uno leproso, muy flojo.

El uno x uno de Newell's: la perseverancia de Luciano Herrera, lo único para rescatar

Luca Regiardo le protesta a Echavarría tras quedarse sin camiseta en el área de Acassuso. No hubo penal para Newells por Copa Argentina.

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

El gol de Acassuso ante Newells, en Rafaela. 

En vivo: Newell's dejó la Copa Argentina enseguida con una dura derrota ante Acassuso en Rafaela

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

Lo último

El Concejo de VGG acompañará los proyectos de reformas estructurales que necesita la ciudad

El Concejo de VGG acompañará los proyectos de reformas estructurales que necesita la ciudad

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

Topa se quebró al hablar sobre la situación económica: En los hogares están haciendo magia

Topa se quebró al hablar sobre la situación económica: "En los hogares están haciendo magia"

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia

El gobernador Pullaro envió a tres ministros y secretarios para que se ocupen de la familia de la víctima y la comunidad educativa. Además, para seguir la situación del victimario

El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos
Información General

San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada
LA CIUDAD

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Monumento a la Bandera: ¿cuáles son los tres frentes de obras que le dan su reinicio?

La eliminación de Newells es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

Por Rodolfo Parody
Ovación

La eliminación de Newell's es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Ovación
Nueva baja en la comisión directiva de Newells: renunció el vocal titular
Ovación

Nueva baja en la comisión directiva de Newell's: renunció el vocal titular

Nueva baja en la comisión directiva de Newells: renunció el vocal titular

Nueva baja en la comisión directiva de Newell's: renunció el vocal titular

La eliminación de Newells es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La eliminación de Newell's es una señal de alerta más de un equipo falto de categoría

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

Policiales
Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

La Ciudad
Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario
La Ciudad

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos
El Mundo

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Ciudad

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 
La Ciudad

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona