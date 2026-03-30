Nueva baja en la comisión directiva de Newell's: renunció el vocal titular

Tras la eliminación en Copa Argentina, Pablo Cerra comunicó su salida del club. Aseguró que seguirá colaborando desde afuera y reafirmó su apoyo a Ignacio Boero

La eliminación en la Copa Argentina profundizó el delicado panorama que atraviesa Newell’s . Pablo Cerra presentó su renuncia indeclinable como vocal titular de la comisión directiva luego de la derrota 2-0 ante Acassuso en Rafaela.

El dirigente comunicó su decisión a través de un mensaje dirigido a "todo el pueblo leproso", donde pidió disculpas por el presente futbolístico y reconoció errores durante la gestión. "Nadie, absolutamente nadie imaginaba esta realidad" , expresó. Sin embargo, evitó vincular su salida de manera directa con el rendimiento del equipo y sostuvo que responde a motivos personales.

"Situaciones particulares impiden mi pertenencia y continuidad. Los motivos los guardo en mi intimidad", afirmó Cerra, lo que generó interrogantes en medio de un contexto de fuerte crisis institucional.

En su mensaje, el ahora exvocal respaldó al presidente Ignacio Boero. " Confío incondicionalmente que Ignacio Boero tiene todas las cualidades para poner a NOB en el lugar que se merece . No conozco una persona de una entrega personal, material y temporal como lo que Nacho da, como su honestidad intachable tan necesaria para este momento del Club"

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La salida de Cerra se suma a las recientes desvinculaciones de Roberto Sensini como director deportivo y de Fernando Bacci como secretario técnico. La seguidilla de bajas en la estructura dirigencial expone la profundidad de la crisis que atraviesa el club del Parque Independencia.

Además, el equipo de Frank Darío Kudelka no logra encontrar regularidad y buenos resultados. A pesar de haber obtenido su primera victoria del año en el último encuentro frente a Gimnasia de Mendoza en el Coloso, la eliminación en Copa Argentina vuelve a alimentar el malestar institucional que se vive desde el inicio en el torneo.

Embed A todo el pueblo leproso…En primer lugar pedir disculpas por este nefasto presente futbolístico. Nadie, absolutamente nadie imaginaba esta realidad. Desde que asumimos la calamitosa situación institucional, deportivo y económica, sabíamos que la causa no sería fácil. No obstante… — Pablo Martin Cerra (@CerraPablo) March 30, 2026

En su despedida, Cerra pidió a los socios que continúen acompañando a la actual dirigencia y destacó la participación de jóvenes y mujeres en la estructura del club. Mencionó a Juani Costas, Agustín Baclini, Maxi BarrioNuevo y Valeria March como parte del recambio institucional.

Pese a su salida, aseguró que continuará aportando en Newell's desde afuera. "Newell’s necesita de todos los que realmente de manera humilde y sincera quieran al Club…Los que están adentro y afuera", afirmó.