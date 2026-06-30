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El Hockey ID tiene una cita con la historia y Santa Mónica dice presente

Un seleccionado argentino participará del primer Mundial de Hockey ID. Julieta Irazoqui, de Santa Mónica, viaja como coach asistente

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

30 de junio 2026 · 05:00hs
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Histórico. El primer seleccionado nacional ID participará del Mundial que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica. 

Histórico. El primer seleccionado nacional ID participará del Mundial que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica. 

En un hecho histórico, la Federación Internacional de Hockey (FIH) organizará por primera vez un Mundial de Hockey ID (Discapacidad Intelectual, por sus siglas en inglés), certamen que se disputará en agosto de 2026 en Países Bajos y Bélgica, en simultáneo con los mundiales de Damas y Caballeros Mayores.

Por ser la primera cita ecuménica, no hubo un torneo clasificatorio, el certamen es por invitación y Argentina recibió la suya por lo que será una de las 16 selecciones participantes.

Si bien Santa Mónica hockey inclusivo fue uno los últimos equipos en empezar con la actividad, estará presente en dicho Mundial en la figura de Julieta Irazoqui, quien viajará en condición de coach asistente. La convocatoria incluye además los rosarinos Gaspar García Riestra, kinesiólogo y Virginia García Riestra, una de las encargadas de tender los puentes dirigenciales entre la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y la FIH.

Santa Mónica, presente

“Que Santa Mónica pueda formar parte de esto, que es histórico, era algo inimaginable”, confesó Irazoqui, quien al referirse a la actividad enfatizó: “Cuando se habla de Hockey ID, para muchos la mente se llena de barreras, de piedras en el camino y de prejuicios. Pero para quienes eligen mirar con el corazón, las palabras que brotan son otras: inclusión, empatía, resiliencia y humanidad. Ver un entrenamiento o un partido desde la tribuna no solo genera admiración y respeto; genera una emoción profunda, de esa que humedece los ojos y aprieta el pecho”.

En cuanto al torneo en sí, Irazoqui destacó que “los seleccionados de Europa hace más de diez años que compiten entre ellos, por lo que sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Tienen otra estructura y más competencia, por eso no es que vamos con la idea de salir campeones, sino de ganar experiencia. Para nosotros todo será aprendizaje. Es el piso de algo que no tiene otra cosa que crecer, ya que el Mundial de Hockey le va a dar visibilidad al hockey inclusivo”.

Un seleccionado federal

El seleccionado argentino comenzó a formarse el año pasado, cuando el hoy entrenador principal, Ignacio López, concurrió al Nacional que se llevó a cabo en Tucumán y estuvo todo el fin de semana viendo jugadores de distintos equipos. El siguiente paso fue reunirlos, y los hizo en abril de este año, en Rosario, la Ciudad del Deporte, donde tuvieron una primera concentración con 30 jugadores, los que fueron pasando por distintos filtros en otras concentraciones (Buenos Aires y Córdoba) hasta quedar los 10 que representarán al país en Holanda.

El hockey como modelo de inclusión ya tiene su Mundial ID.

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La última gran puesta a punto antes de viajar a la tierra de los tulipanes será en Rosario, del 9 al 12 de julio, en GER donde tendrán disponible la cancha de agua de los mens sanas para ajustar detalles. Luego, cerrando la preparación a fines de julio, concentrarán en San Fernando.

Argentina estará representada por Benicio Bertorello (Caburé, Río Cuarto), Milagros Polivanoff (Lionas, Buenos Aires), Clara Gorrisen (Lionas, Buenos Aires), Mercedes Arias (Lionas, Buenos Aires), Facundo Aguerre (Liones, Buenos Aires), Simón Geuna (Liones, Buenos Aires), Julián Figueroa (Liones, Buenos Aires), Pablo Ríos (Córdoba Athletic), Nicolás Brocal (Córdoba Athletic) y Jonathan Bustamante (Córdoba Athletic).

El cuerpo técnico, comandado por Ignacio López, se completa con Dolores Miranda, Vanina Bertorello y Julieta Irazoqui, como entrenadoras asistentes; Silvina Forrester (Jefa de Equipo), y el kinesiólogo rosarino Gaspar García Riestra. En tanto, Marcela González y Virginia García Riestra son las encargadas de tender los puentes dirigenciales entre la CAH y la FIH.

En cuanto al tema presupuestario, siempre difícil en este bendito país, cuando surge la invitación a este Mundial, el presupuesto de la Confederación Argentina de Hóckey (CAH) ya estaba cerrado, por lo que para viajar cada uno tiene que procurarse su sustento, con un costo que ronda los tres mil dólares por persona. Algunas empresas se sumaron al proyecto y colaboraron con los representantes argentinos que continúan recaudando dinero apelando a la buena voluntad de la gente, atendiendo que cualquier monto sirve para ayudar.

16 selecciones de equipos mixtos

Del evento participarán 16 selecciones de distintos países, que jugarán partido de dos tiempos de 15 minutos en canchas reducidas (media cancha). Según el reglamento los equipos son mixtos, con un arquero y cinco jugadores en cancha y obligatoriamente tiene que haber dos mujeres todo el tiempo jugando.

Sin lugar a dudas el torneo marcará un precedente internacional para el hockey inclusivo y, al mismo tiempo, pondrá en escena el trabajo sostenido de instituciones que, como Santa Mónica, promueven la participación deportiva de personas con discapacidad intelectual.

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