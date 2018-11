En declaraciones a TyC Sports al término del partido, el delantero goleador señaló que "estoy muy contento por la victoria, fue un partido muy cerrado, donde no había muchos espacios y difícil de jugar. Pero en el córner pude anticiparme, pude abrir el camino y después el gol de Zampedri nos dio más tranquilidad. Estamos muy contentos y se lo quiero dedicar a toda mi familia y para toda la gente de Central".

Cuando le recordaron que había marcado tres goles en el clásico en forma consecutiva, un eufórico Herrera dijo que "estoy muy contento por eso. Desde que me tocó volver al club siempre traté de darle lo mejor, siento un gran apoyo de muchísima gente, que me da tranquilidad para seguir trabajando. Volví para retirarme en este club, que me dio todo y que me hizo conocer el fútbol grande. Y hoy pensaba que convertí a los 33, a los 34, y a los 35 años. Eso es algo muy lindo para este final de mi carrera".

Gol del Chaqueño Herrera



Sobre la semifinal ante Temperley señaló que "este equipo está capacitado para hacer un gran partido ante Temperley. En Copa Argentina demostramos que nos hacemos muy fuerte y esperemos coronar esto con algo importante que es lo que pretendemos todos".