Herrera: "Ahora disfruto de Central como un hincha más"

Ahora un poco más relajado porque estoy del otro lado. Veo todo desde afuera y con otro semblante. Cuando estaba en actividad trataba de jugar los clásicos con tranquilidad porque por dentro sabía lo que representa este partido para la ciudad, y en especial para los hinchas.

¿Lo decís porque sentías o tenías presión cuando eras jugador?

Debo admitir que siempre hubo cierta presión por dentro. Este es un partido diferente, especial. Sobre todo para los que somos de acá. Somos hinchas además. No es un partido más.

chaco2.jpg El Chaqueño Herera anotó de cabeza ante Newel's en el Gigante, el 10 diciembre de 2017, y Central ganó el clásico.

¿Era como que estabas obligado a ganar?

En realidad es una especie de autopresión la que uno se generaba. Siempre se buscaba y deseaba ganar el clásico. Pero también sé que uno, cuando es jugador, lo ve de otra manera. Lo vive también diferente porque hay que ser profesional en todo momento. A eso le agrego que en los clásicos buscaba y deseaba dar lo mejor de mí mismo. Era por una cuestión personal, y creo que todos piensan lo mismo. Es que se busca ganar para además darle una gran alegría a la gente. Por suerte, ahora espero los clásicos con más tranquilidad. Espero que el equipo haga este domingo un buen partido y que ganemos.

¿Valorás hoy en día más los clásicos ganados o los goles hechos a Newell’s?

No sé si lo valoro más. Pero sí sé que lo disfruté mucho en su momento. Creo que ahora es otra la historia. Es darles la posibilidad a los actores del presente que hagan su trabajo y tengan el protagonismo que merecen. Dios quiera que nos den una alegría. Si bien ahora estamos hablando del clásico, lo cierto es que trato de no salir en los medios porque es momento de los jugadores actuales, ellos son los verdaderos protagonistas. Lo nuestro ya está, ya pasó. Por eso, cuando Central gana es lindo porque nos pone contento a todos los hinchas.

Si bien optás por poner foco en los actuales jugadores, ¿qué es lo que te genera cuando vas al Gigante y ves banderas con tu cara o con la imagen haciendo un gol de taquito como el que le hiciste a Newell’s?

Me genera mucho orgullo. Lo vivo como un reconocimiento al trabajo que uno hizo y a lo que se brindó por la camiseta. Me reconforta, no lo puedo negar. Pero desde que decidí dejar el fútbol sabía que el tiempo de uno ya era parte de la historia. Es lindo ser recordado, pero tampoco está bueno ser comparado o compararse con los jugadores actuales. Son otros tiempos. Hoy en día es el momento de ellos, de que se afiance el equipo y que Central siga creciendo, que en definitiva es lo que todos los hinchas queremos.

chaco3.jpg El pimer gol de Herrera con la casaca de Central lo marcó el 14 de mayo de 2017, en cancha de Newell's.

Si bien se percibe que no querés tener nada de protagonismo y que no te comió el personaje importante que sos en los clásicos, ¿se puede decir que no extrañás el fútbol?

Si dijera que no, te estaría mintiendo. Uno siempre va a extrañar lo que lo hizo feliz toda la vida. Pero también tengo en claro que desde el momento en que decidí dejar de jugar sabía que esto iba a ser así. Seguramente dentro de 20 años me pasará lo mismo, es decir, voy a extrañar jugar. Pero tengo en claro que las cosas cambiaron desde el mismo día que no fui más a entrenar. Es algo que se terminó y lo tengo claro desde hace rato.

¿Hay algún gol o partido ante Newell's que te marcó más que otro?

Cada uno de los tres goles seguidos que hice en los clásicos tuvo lo suyo de especial. Lo importante fue que logramos tres victorias consecutivas. El hincha valoró mucho eso porque veníamos de una seguidilla de clásicos ganados. Aunque el gol de taco, que fue algo atípico, es inolvidable porque encima después salimos campeones de la Copa Argentina. En realidad fue algo inolvidable para los hinchas también. Todos fuimos muy felices al vivir esas situaciones especiales.

¿Sos consciente de que hiciste historia, ya que sos uno de los pocos futbolistas que marcó de local, de visitante y en cancha neutral?

Es algo muy lindo, sí. A eso le sumo que también le marqué jugando para San Lorenzo y Gimnasia. Tengo una linda historia hacia el clásico rival. Siempre pude marcarle. No solo en primera sino que en inferiores también me tocó hacerle varios goles.

¿Coincidís en que la gente te valoró o conoció más cuando volviste al club, ya que cuando debutaste duraste poco en Central?

Es que solo estuve un torneo y medio acá. Me tocó debutar e irme muy joven del club tras jugar una Copa Libertadores. Por ahí el hincha esperaba muchos goles en ese momento, pero San Lorenzo me compró rápido. Después pasé 12 años afuera y la gente sabía poco y nada de lo que había hecho en Brasil, España o Asia. Regresé de Vasco Da Gama a los 32 años de buena manera, por lo cual gracias a Dios pude darle algo al club que me hizo debutar en primera.

chaco4.jpg Herrera le marcó a Newell's jugando en San Loreno. El Chaco formó aquell 28 de mayo de 2005 dupla con otro canalla: Pocho Lavezzi.

¿Y qué podés decir de este Central?

Creo que haber elegido a Miguel (Russo) era la mejor opción porque conoce lo que es el mundo Central y lo que necesitábamos. Después, el fútbol actual es muy dinámico, muy complicado. No se puede jugar del todo bien. De hecho, ningún equipo lo hace. Es un torneo muy competitivo donde el entrenador está formando un grupo, que de apoco va encontrando lo que desea y va sumando lo que anhelamos, que son puntos.

Más allá de los proyectos privados, ¿tenés en mente trabajar en el fútbol en un futuro?

No. Tuve varias posibilidades para trabajar en fútbol, pero decidí no hacerlo tras analizar todo. Considero que por ahora no es el momento. A eso le sumo que tengo hijos chicos y quiero acompañarlos, brindarles lo que no pude hacer cuando jugaba, que es tiempo junto a ellos. Trato de acompañarlos en lo que más pueda. Gracias a Dios lo puedo hacer, y eso hay que valorarlo. Sinceramente, estoy en una etapa familiar y disfruto de Central desde otro lado. Como un hincha más. Y este domingo no será la excepción.