El nombre de Gabriel Heinze es el único que hoy está en el escenario leproso. Tan es así que una de las fuentes consultadas por Ovación aseguró una vez más, pero esta vez con mayor contundencia, que "el técnico de Newell's va a ser Heinze". Así de tajante y sin fisuras sobre uno de los temas de mayor importancia en el mundo leproso, donde los días de los dirigentes transitan con sorprendente mesura y no se mencionan nombres de entrenadores como sucedió en otros mercados de pases. Todo un indicio. Y, por cierto, muy claro.

Tiempo atrás este diario adelantó que el Gringo contaba con muchas ganas de aceptar el desafío que tendrá la Lepra en la próxima Superliga, donde deberá defender con puntos y aumentando el promedio para asegurarse su estadía en primera división. El paso de los días va entregando otros datos que indican que su idea es dirigir a Newell's. A tal punto que otra de las voces consultadas confió que "ya les comunicó a sus ayudantes que no seguirán en Vélez", pero no les anticipó cuál será el próximo destino. De todas formas, no son pocas las fuentes que insisten en que el ex marcador central aceptará el desafío que deberá afrontar Ñuls la próxima temporada.

Si hay algo que lo entusiasma a Heinze es precisamente el reto leproso. No hay una cuestión monetaria en este sentido porque ya lo ha demostrado en su paso por el club años atrás, donde cobró un sueldo simbólico. De todas formas, no querrá incinerar su carrera y pondrá determinadas exigencias para dar el "sí" definitivo. Una de ellas es que la dirigencia deberá hacer lo necesario para traerle los refuerzos que necesitará. ¿De dónde saldrá el dinero? Eso es un problema que tendrá que resolver la comisión directiva y no es algo que le incumba.

Más allá de los dólares que se junten a través del fideicomiso (si se cierra), lo cierto es que "hay un grupo de personas ligadas sentimentalmente a la entidad que está dispuesto a aportar dinero con el fin de ayudar con el tema refuerzos". Algo similar a lo que sucedió cuando el que tomó el mando del plantel fue Gerardo Martino, aunque después a esos empresarios "les costó recuperar lo invertido y algunos aún no lo habrían hecho". Otro detalle a tener en cuenta para establecer una garantía de devolución.

Hoy circulan determinados nombres importantes que llegarían si finalmente Heinze oficializa su arribo al Parque después de concluir su participación en la Copa Superliga con Vélez.

Determinados indicios

No es algo casual que el Tata haya participado tiempo atrás de una reunión de la oposición y otras personas. Es todo un detalle alentador para Newell's que uno de los nombres más importantes para el sentimiento rojinegro esté involucrado en el momento rojinegro. Y no son pocos los que sostienen que "le dijo al Gringo que tome el desafío".

Otra cuestión tiene que ver con la dirigencia. La tranquilidad imperante es llamativa —a tal punto que quedó desechado Beccacece, quien ayer quedó libre de Defensa— y es algo que nunca ocurrió en otras situaciones donde la entidad debía conseguir un entrenador. Y no hay apellidos que sobrevuelen el Parque. Por ejemplo, a mediados de 2014 Newell's buscó técnico y se mencionaron casi una veintena durante más de sesenta días. Como la CD de aquel momento no pudo cerrar con nadie finalmente designó a Gustavo Raggio, DT de la reserva.

Más acá en el tiempo, a fines del año pasado, también hubo negociaciones con varios técnicos y al no acordar con ninguno la actual CD optó por ratificar a Héctor Bidoglio, quien había reemplazado de manera interina a Omar De Felippe.

Heinze —que pretendería que se sume al club Roberto Sensini— cada vez parece estar más cerca de Newell's, aunque hay fuentes que insisten sin atisbos que "será el DT de Ñuls". Pero para asegurar esto hace falta que el propio protagonista lo haga oficial y eso no sucederá hasta que se desligue de Vélez. Si el Gringo acepta está claro que todos, sobre todo los dirigentes, deberán aceptar sus condiciones y no inmiscuirse en nada que tenga que ver con su trabajo futbolístico. La llave de Bella Vista tendrá que estar en poder del Gringo.





El Gringo contra directivos velezanos

El Gringo se fastidió días atrás con los dirigentes de Vélez porque no pudo utilizar el estadio para entrenar y su enojo lo hizo público. "Me da bronca e impotencia no poder disfrutar de las instalaciones de mi casa para preparar un partido. Ese riesgo me incomoda. Me jode no poder decidir yo lo que puedo hacer en mi casa. Si pasa eso, estamos mal", disparó el ex defensor leproso cuando se enteró de que el José Amalfitani estaba alquilada para el encuentro entre Jaguares y Stormers, por el Súper Rugby.





¿Nacho en diciembre?

En el runrún de posibles regresos de algunos jugadores hace rato que se menciona a Ignacio Scocco, hoy en River. Nacho volvió de España, país en el que se trató una lesión que lo tiene a maltraer y por ahora seguiría en Núñez, aunque allegados al Parque insisten en que "regresaría en diciembre". ¿Será?