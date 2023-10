Heinze: "No sé un carajo de táctica, pero sí de esfuerzo y constancia"

El DT leproso continuó: “me gustó mucho como lo defendió al equipo rival porque ellos quedaban con gente y nosotros seguimos de la misma manera. También me gustó cómo abordaron el partido luego de descansar solo tres días. Eso habla de un grupo de jugadores que sienten lo que están haciendo y esta profesión. Estos chicos hicieron muchos partidos donde merecen más y ya va a pagar. De la única manera es haciendo las cosas como se están haciendo. No sé un carajo de táctica, pero se lo que es el esfuerzo, la constancia, levantarse y caerse”.

A la hora de responder si el equipo juega como lo imaginaba dijo: ”en nuestro trabajo se planea un proyecto, lo vas desarrollando día a día y tenés la ilusión que salga. Esto es una construcción de todos. Tengo un grupo muy sano y pudimos trabajar como se planteó. Por algunas cosas del fútbol no tuvimos más alegrías”.

También le preguntaron por el cumpleaños de Diego Maradona que fue ayer y declaró: “se lo extraña al viejo ese” y que “los cumpla muy feliz”.

Finalmente le preguntaron si sentía presión por el hecho de ser de Newell’s de obtener resultados. “Totalmente. Nunca me imaginé esto. Creo que no está bien. Al ser de la casa es como que todo cuesta el doble. Así no se puede. Acá si perdés ya no se valora nada. Pero lo tomo para seguir trabajando y ayudando”.