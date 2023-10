Heinze: "Mientras crea que puedo seguir ayudando, seguiré"

Tiempo de análisis

Acerca de la posibilidad de retener a jugadores como Iván Gómez y Cristian Ferreira, a quienes se les vencen los préstamos, Heinze no anduvo con rodeos. “Cuando vine hice un análisis y dejé bien en claro las cosas que creíamos que se debían hacer. Me llevo más por si cumplieron eso o no, o por si se trata de llegar a esa forma de ver las cosas. Se habla y se ve si se puede o no y después se tomarán decisiones. Pero eso no dependerá solo de Newell’s, que tiene su presupuesto. Sé que harán esfuerzos para que sigan los chicos que anduvieron bien. Habrá que analizar en su momento. Pero mi continuidad no tiene nada que ver con que sigan o no Gómez y Ferreira”.

El Gringo también se dio tiempo para poner en valor la goleada 3-0 sobre San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. “Siempre dije desde que llegué que los resultados iban a mandar. Harán que pueda estar o no en este lugar. Para mí, es un privilegio estar en esta institución y sé cómo son las reglas del juego. Yo sé que no puedo estar solo por haber sido un exfutbolista del club. Yo voy a estar hasta que yo crea que puedo darle cosas positivas”, dijo.

Y elogió aún más a sus jugadores porque respondieron en un momento límite dentro de la cancha. “Yo sabía que iban a hacer todo lo posible, de la misma manera en que lo hicieron en todos los partidos desde que estamos nosotros. Con errores, con aciertos, pero siempre dejaron todo. Yo estoy muy conforme con lo que ellos brindan. Y lo dije siempre, desde el primer momento”, cerró.