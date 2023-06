Heinze en llamas: "Lo del árbitro fue muy vergonzoso"

Heinze se refirió a la pobre labor del árbitro Lobo Medina. "No pueden dirigir si no están capacitados", dijo. Puso la renuncia a disposición de Astore.

Con un clima caliente tras la igualdad ante Huracán, Gabriel Heinze se enfureció con el árbitro Luis Lobo Medina por el maltrato hacia sus jugadores y por la expulsión a Juan Sforza después de haber finalizado el partido en el Tomás Ducó. “Hay que decir las cosas como son, los que no están capacitados no pueden dirigir. Estoy muy caliente por todo lo que pasó. Lo del árbitro fue muy vergonzoso”, comenzó diciendo el técnico rojinegro en la conferencia de prensa.

“El árbitro, desde el inicio comenzó a condicionar a los dos equipos con fallos increíbles. Y vuelvo a decir que estos árbitros no pueden estar en una cancha”, sostuvo Heinze.

El entrenador siguió con las duras críticas al árbitro Lobo Medina. “Siempre quieren ser los protagonistas en los partidos y tienen que entender que juntos con los entrenadores somos los invitados de lujo en cada encuentro. No debe hacer las cosas que hizo en el partido, fue vergonzoso. Y voy hablar con el presidente y si me tiene que echar por mi actitud después del partido que lo haga, solo quise defender a mis jugadores y siempre lo voy a hacer. Estos chicos tienen una vida, una profesión y no le pueden cambiar la cabeza por estas situaciones”, apuntó.