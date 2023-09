"Este es el equipo que me gusta ver", dijo Heinze pese a la derrota

Gabriel Heinze se mostró conforme con lo plasmado por Newell's en cancha de Racing. "Este es el equipo que me gusta ver", dijo el entrenador leproso tras la derrota sufrida este miércoles en Avellaneda. "Vamos a seguir por este camino", acotó el Gringo ante los medios desde el Cilindro antes de pegarse la vuelta.

Llegó el primer grito del uruguayo May pero Newell's no supo capitalizarlo

El Gringo además hizo eje en cómo terminó ganando Racing: marcando el 2 a 1 a cinco minutos del transitorio 1 a 1 marcado por Guillermo May. "Estas son cosas que nos pasan o me pasan. Hay que aprender de eso para que no nos ocurra de nuevo más adelante", declaró el DT.