Pero lo más importante de cara al futuro ocurrió a la salida del vestuario, a metros del micro que iba a trasladar al plantel leproso de regreso a Rosario. Porque allí De Felippe anunció que continuará en el cargo hasta fin de año y que luego realizará una evaluación junto a la dirigencia para determinar si continúa en 2019.



“Es una lástima una nueva derrota, pero estoy conforme con el desarrollo del partido. Era la respuesta que estábamos buscando, aunque el resultado no se dio. Y ratifico que no me voy, sinceramente tengo las bolas llenas con tener que aclarar el tema constantemente. Estamos tratando de ayudar a estos chicos, de acá a diciembre vamos a trabajar y a fin de año evaluaremos el trabajo. Faltan cuatro partidos. Si jugamos así cómo me voy a ir. Quiero ayudar a estos pibes a que crean en ellos”, aclaró Omar en la zona baja del Cilindro de Avellaneda.





Así Newell's ayer sumó una nueva derrota de visitante, aunque esta vez el formato fue diametralmente opuesto al de la colección de caídas inexpresivas que traía en el lomo. Porque se plantó con carácter ante el puntero y estuvo muy cerca de amargarle la tarde al equipo de Coudet, que al final tuvo un premio enorme con el 1 a 0 a favor que lo consolidó en la cima de las posiciones.





“La personalidad de los jugadores después de perder un clásico es admirable. Jugar un partido de igual a igual en esta cancha es muy bueno. El estadio por un momento enmudeció”, fue el concepto que resume la convicción de De Felippe de seguir adelante.





Habrá Omar hasta fin de año. Es lógico aquietar las aguas en época de correntada y luego en el receso evaluar entre el técnico y la dirigencia si vale la pena sostener este proceso futbolístico. Newell's está en una etapa que necesita los puntos. Todos los saben. Lo difícil para los rojinegros es conseguirlos. Jugando como ayer estará más cerca de lograrlo.



Newell's venía de una derrota durísima ante Central. Tenía el ánimo por el piso y, encima, debía visitar al arrollador Racing, el líder solitario de la Superliga. La sensación previa era que los rojinegros lamentablemente venían a contar goles en contra al Cilindro. Pero todo eso estuvo muy lejos de la realidad. Porque la Lepra batalló como un coloso en Avellaneda, incomodó notablemente al puntero en base a la presión en la mitad de la cancha y hasta dispuso de situaciones claras de gol para agitar las redes del arquero García. Claro que la derrota por 1 a 0, tras el gol de Cristaldo de cabeza en el final del primer tiempo, dilapidó el gran esfuerzo que realizaron los del Parque, que ya hace un año no pueden ganar de visitantes y esa sangría ya es una herida que cada vez supura más. Encima la actuación de Silvio Trucco fue pésima y en dos jugadas puntuales dentro del área hizo la vista gorda y favoreció a Racing. El saldo definitivo del cóctel de emociones que se vivió ayer fue que De Felippe valoró la reacción de sus muchachos y dijo que seguirá en el cargo al menos hasta fin de año.La gran pregunta era cómo iban a estar los jugadores de Newell's después de la eliminación a manos de Central en la Copa Argentina. Y si le iban a dar argumentos al entrenador para mantenerse al frente del grupo. Y Newell's jugó un gran partido ante Racing. En varios pasajes sometió al líder del torneo, le sacó la pelota en la mitad de la cancha y hasta le generó peligro en su área. Pero frente al arco contrario los rojinegros no fueron eficaces. Además no se puede obviar que en jugadas puntuales dentro del área el juez Trucco no vio una mano de Saravia en el primer tiempo, ni el agarrón de Sigali a Oviedo en el complemento. Si bien Newell's volvió a perder, ayer la caída fue con la frente alta y el máximo esfuerzo para torcer la historia hasta la última pelota.