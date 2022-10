Gustavo López ninguneó a Gaspar Servio y ardieron las redes sociales

López aprovechó la situación para decir que Servio es un arquero “más o menos”. Lo hizo en el programa que conduce en la pantalla de la señal de deportiva y sus palabas rápidamente fueron replicadas en Twitter generando polémica, más cuando Cabrera, unos minutos más tarde, le respondió al aquero canalla diciendo que "es un fantasma y no tiene códigos".

Embed ¡ESTÁ LOCO! ¡CARRERA AGREDIÓ A SERVIO Y LE PEGÓ UN CACHETAZO! pic.twitter.com/Jp71gHo9me — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2022

Las redes fueron implacables con López y erigieron su nombre en tendencia. Hubo quien aseguró que el periodista estaba enojado porque al atajar el penal Servio había impedido el triunfo del Decano y había beneficiado a Boca en la lucha por el título de la Liga de Fútbol Profesional. El folclore futbolero tiñó los comentarios de los colores de las camisetas y encendió los ánimos.

Embed Estuvieron a nada de decir: "Justo ahora que Atletico Tucumán tiene que alcanzar a @BocaJrsOficial en la tabla atajas un penal, Servio?" pic.twitter.com/F9RwGzHYox — (@_ATodoBoca_) October 14, 2022

“Estuvieron a nada de decir: “Justo ahora que Atlético Tucumán tiene que alcanzar a @BocaJrsOficial en la tabla atajas un penal, Servio?”, escribió el usuario de Twitter @_ATodoBoca_. Y de inmediato surgieron expresiones a favor y en contra de López, quien, hay que decirlo, sabe surfear los escándalos que se generar a su alrededor en las redes sociales.

Este viernes , ante la la trascendencia que cobraron sus dichos en televisión, López habló en su programa en radio La Red para. “Hay gente que cree que yo quiero que salga campeón uno u otro y no, a mí eso no me importa; a mí me importa que este chico le pegó en el piso a un compañero que acaba de perder el campeonato”, dijo el periodista deportivo.

>> Leer más: Gaspar Servio atajó un penal, ligó un cachetazo y salió con los tapones de punta

No hizo más que ratificar lo que había dicho la noche anterior. “Hay que tener huevos, dice Servio... Servio, calmate un poco. Servio tuvo un problema con Cóccaro, lo trató de vende humo... Atajá, Servio, ¿sí? Atajá que hoy atajaste el penal, muy bien, fenómeno. Ya cuando hablás...", fue lo que dijo López y que enojó a los hinchas de Central y provocó al mundo futbolero.

"Primero atajá bien algún partido, porque hoy atajó el penal pero no suele atajar bien Servio, lo sacan, lo ponen, lo sacan...", insistió el columnista de Espn, y añadió: "Tratá de atajar, Servio, tratá de atajar y de ser profesional y no gastar al rival que erra un penal en el último minuto porque ya tuviste problema con Cóccaro y hoy gastás al pibe que erró el penal y pierde el campeonato... ¿Quién tiene código en el futbol, él o vos?".

"Es un arquero más o menos, Servio, es un arquero suplente, fue arquero suplente siempre en todos lados. En River no dio la talla, en México no anduvo, en Central lo cambian. Hay que ser respetuoso de todo", concluyó.