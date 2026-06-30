"Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel": la particular autocrítica de Alemania

El entrenador alemán Julian Nagelsmann fue severo tras la eliminación de su equipo, aunque menospreció el trabajo del conjunto guaraní

El DT de Alemania, Julian Nagelsmann, fue crítico de su equipo tras la derrota ante Paraguay.

La derrota de Alemania por penales ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial 2026 generó gran repercusión , pero la reacción de los teutones instaló polémica y agrandó la disputa de los equipos sudamericanos con los europeos. El equipo de Gustavo Alfaro juntó los méritos para dar batalla y sorprendió al mundo este lunes.

No obstante, desde el conjunto germano los protagonistas fueron autocríticos con su derrota temprana en la Copa del Mundo, aunque sin reconocer el trabajo de su rival. “Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no” , expresó Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania.

El propio DT fue severo con la actuación de su equipo ante una selección que consideraban menor, pero el golpe del conjunto guaraní fue apenas el punto final de una actuación que nunca deslumbró .

El equipo de Nagelsmann comenzó con una goleada por 7-1 a la debutante Curazao y en la segunda jornada venció 2-1 a Costa de Marfil tras comenzar en desventaja. En la tercera fecha, ante Ecuador, cayó por 2-1 y dejó serias dudas de cara al cruce de 16avos de final, en la que se cruzó con uno de los ocho mejores terceros.

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Paraguay le cerró los caminos a un equipo que no pudo encontrar respuestas en Boston y pagó la falta de reacción en los penales. “Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania. No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival”, agregó el DT alemán.

“Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más”, lamentó Nagelsmann tras la derrota ante el conjunto guaraní.

El penal de José Canale para eliminar a Alemania de la Copa del Mundo. AP

La culpa es de "los jugadores"

Por otro lado, Joshua Kimmich, capitán de la selección alemana, aseguró que se retiró de la Copa del Mundo con una “sensación horrible” debido a que su equipo no jugó “bien contra ningún rival” y les "costó muchísimo los tres partidos contra equipos que ni siquiera son de clase mundial". Al respecto, el volante aseveró: “Esa es la realidad. Nos merecemos totalmente la eliminación del Mundial”.

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“Recuerdo la Alemania de mi infancia, la veía por televisión y siempre llegaba a semifinales o finales. Queremos transmitir esa sensación a los niños y a toda la gente en sus hogares, pero no lo hemos logrado”, afirmó el mediocampista en diálogo con Sky Alemania.

Al finalizar su análisis, el jugador de Bayern Múnich concluyó: “Somos los jugadores quienes lo echamos a perder, no el entrenador, los medios, el árbitro o el rival”.