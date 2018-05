El Colo Leonardo gil, quien está noche fue titular y uno de los puntos salientes del canalla en la derrota ante San Pablo, señaló sentirse "impotente" por la derrota, pero admitió que "nos vamos con las manos vacías, pero con la cabeza en alto" por el trámite de un encuentro en el que Central mereció mejor suerte.

"Me voy con impotencia, porque fuimos muy superiores a ellos. Hicimos un gran partido, y logramos revertir la situación, porque en el torneo no nos está yendo bien. Nos vamos con las manos vacías, pero con la cabeza en alto, porque esto es fútbol. Dejamos todo, y no podemos reprocharnos nada. Ellos juegan bien, pero nosotros hicimos un gran partido y merecimos ganar", analizó el Colo Gil apenas terminado el partido y con las pulsaciones a mil.

Respecto de la violencia que se dio en el final, el volante comentó: "Son jugadas en las que al árbitro el partido se le fue de las manos. Pienso que con orden hubiese mantenido más la calma y se hubiese podido jugar más al fútbol", al tiempo que señaló que los cuatro minutos de adicionado que dio el juez "fueron muy pocos por todo lo que pasó".

Por último, Gil sentenció que "ahora nos queda el partido con Estudiantes y necesitamos puntos. Después habrá que replantearse que es lo que hicimos bien y que es lo que hicimos mal, y pensar en lo que viene".