Galloni: "Hay que tenerles paciencia a los juveniles"

Decir Hugo Galloni es decir inferiores. Ya es un apellido más que conocido en el mundo Central. Se puede ir, pero siempre vuelve a su casa. Y si vuelve, es porque algo hizo bien.

El coordinador de las inferiores canallas habló tras la vuelta de las competencias de la Rosarina y no dejó tema sin tocar. En un fútbol en el cual no hay respiro, donde los procesos madurativos ya no son tales, donde hay juveniles que terminan de jugar para la 5ª y al otro día están con la 1ª. Esos juveniles que, cuando las urgencias tocan a la puerta son los llamados a ser los salvadores ocasionales. Algunos lo logran, otros quedan en el libro de los “debuts olvidados”.

Como dice Galloni, lo importante es “tenerles paciencia a los chicos”. No es lo mismo jugar un domingo tranquilo y soleado en el predio de inferiores que en el Gigante de Arroyito, ante 40 mil personas. Algunos se bancan esa linda presión popular, a otros les cuesta más. Hay incontables casos de juveniles que no debutaron bien y terminaron explotando a los 30 o 40 partidos en primera. Es cuestión de tener un poco de paciencia, aunque claro, en este fútbol tan urgente es muy difícil.

Acaba de comenzar una nueva temporada de la Rosarina, ¿cuál es la meta que se plantearon?

Para nosotros es muy importante la Rosarina para darles competencia a los chicos del club. Nosotros tenemos varios planteles que necesitamos que estén en competencia y consideramos que la liga local es importante para esto.

Trabajaste un tiempo específicamente en la Rosarina, ¿qué tiene de particular esta competencia?

Estuve en Rosarina y también en AFA, son diferentes rivales, pero todo suma para el crecimiento del chico. Quien no está en una, está en la otra. Lo importante es que el juvenil esté siempre en movimiento.

Cuando volviste al cargo de coordinador de inferiores, ¿con qué panorama te encontraste?

Con algo que ya veníamos viendo, que los chicos que competían en AFA entrenaban por un lado y los de Rosarina entrenaban en otro. Nosotros lo que hicimos fue unificar todo porque nos parece importante que todos compitan en ambas ligas.

A la hora de formar a un jugador, ¿se prioriza lo técnico, lo temperamental o va todo de la mano?

Es un combo. Vos necesitas que el jugador sea apto técnicamente y, a partir de ahí, que vaya creciendo y tome experiencia. También depende de cada puesto, porque hay determinadas posiciones en donde necesitas jugadores temperamentales. La técnica se mejora con trabajo, generalmente en la posición de defensor o volante defensivo. Pero está claro que el temperamento es importante. Necesitamos jugadores agresivos, en el sentido de ser decididos a la hora de jugar. Cuanto más reúna estas características un jugador, va a tener más posibilidades de triunfar.

A Central se le hace difícil sacar zagueros, ¿es el mayor déficit que tienen en inferiores?

Sí, en general hay puestos más difíciles de cubrir como lo es el de zaguero. Sucede en nuestras categorías y en el fútbol en general. Es como que hay un faltante. Eso también depende un poco de la capacidad y del trabajo que uno hace para tratar de generar en esos puestos, que es lo que estamos buscando.

Hay varios casos en que un juvenil llega a primera y no cumple de la manera esperada, en este caso, ¿dónde estuvo la falla?

Nada te garantiza la respuesta del juvenil dentro de la cancha. En el momento que le toca jugar y tiene una cancha llena mirándolo, no se sabe cómo puede responder el chico. Nosotros, hablo como hincha, le tenemos que tener un poco de paciencia a los juveniles y también a los técnicos. Los chicos tienen que agarrar experiencia adentro de la cancha. Por ahí hay jugadores de primera con 100 partidos y cometen errores que a los chicos no se les perdonarían. Hay que tratar de minimizar el error, pero también hay que entender que es un chico que debe trabajar para mejorar. Por darte un ejemplo, no me gusta que no haya reserva preliminar, porque ahí el jugador empieza a agarrar experiencia y soltura con muchos hinchas viéndolos. Hay que tener paciencia y esperar que sigan ganando minutos con la primera.

Cuando hay urgencias, por lo general se recurre a los juveniles en busca de un salvador. Saltear etapas termina atentando contra la maduración del chico y se hace muy complicado volver atrás.

Nunca conviene acelerar etapas y saltear procesos. Es importante, cuando el chico está por debutar, que tenga jugadores a su lado que lo puedan ayudar a movilizarse dentro de la cancha así puede demostrar todo lo que sabe.

¿Cada técnico tiene independencia a la hora de trabajar o hay un estilo de juego que tiene que ser respetado?

El trabajo lo armamos entre todos y los técnicos tienen libertad. Igualmente hay algunos parámetros que se deben cumplir, por ejemplo, que se juegue con línea de cuatro para fomentar la proyección de marcadores de punta. También jugar con volantes de ida y vuelta que en un futuro puedan jugar como laterales. En su historia, Central siempre fue un destacado formador de marcadores de punta y tenemos que volver a generar eso. Eso tampoco quita que se pueda jugar con línea de tres, tenemos flexibilidad. El objetivo siempre es formar jugadores que se puedan desenvolver bien en la primera.

La mayoría de los clubes, por no decir todos, salen a buscar jugadores afuera y no tanto en la propia zona. ¿Cómo es el proceso de captación en Central?

Nosotros buscamos potenciar la captación en la zona para evitar que los chicos terminen yéndose a Buenos Aires o más lejos. Hoy la captación es muy dura porque están todos los clubes buscando y es imposible frenar eso. Desde que estamos en inferiores nos enfocamos en nuestra zona porque es fundamental que los chicos estén cerca de sus familias. Este es un factor muy importante en el crecimiento de cada juvenil. Pero si aparece la posibilidad de traer a alguien desde más lejos, también lo hacemos.

Después de la camada de Cervi y Lo Celso, no hubo grandes apariciones en la primera de Central, ¿hay buenos proyectos en las inferiores?

Hay buenos jugadores, lo que pasa es que distintas circunstancias hicieron que tengamos un plantel con jugadores de afuera, algunos grandes, y eso hizo que no se les diera la posibilidad a algunos chicos para tener minutos de juego. Una vez que el equipo de primera se afiance en el tema puntos, esperamos que puedan ir apareciendo más chicos.

Estamos en un tiempo de auge del fútbol femenino, ¿desde las divisiones inferiores se acompaña ese crecimiento?

Sí, de hecho, Central es uno de los clubes que más importancia le está dando al fútbol femenino. Está jugando en primera de AFA, también hay categorías de la Rosarina e incluso hay infantiles. Los equipos femeninos están trabajando a la par nuestra en la Ciudad Deportiva y en el predio de Cosecha.