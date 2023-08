Gabriel Heinze: "Vamos a seguir luchando por este club"

Respecto al análisis del partido dijo: “Me gustó lo que hicimos en el primer tiempo porque con dos o tres pases ya estábamos cerca de nuestra última línea ofensiva y atacábamos la línea de cuatro de Lanús. Pero ellos también juegan y se hizo un partido lindo. Aunque a mí no me gustan los partidos así porque quiero tenerlos más controlado. Además, se está viendo ahora que cuando el equipo ataca decide mucho mejor. Hay ocasiones que las tuvimos que hacer más simple. No me gustó el posicionamiento cuando ellos tenían la pelota, pero es mi responsabilidad porque la semana pasada no pude entrenar la presión porque los vi cansados y fue culpa mía”.