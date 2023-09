Gabriel Heinze: "A Joaquín Messi no lo cité por el apellido"

Respecto a la ausencia de Cristian Ferreira dijo: “Es un jugador que está en un gran nivel, pero no me pongo a pensar cuando no tengo a un futbolista, si el equipo lo extraña o no. Balzi hizo cosas muy buenas y no dudo en ponerlo porque está haciendo las cosas bien. Los que están, hacen lo que entrenamos. Se brindan al máximo”.