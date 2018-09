Rodolfo Di Pollina, Hernán Marty y Mario Moretti, candidatos en las elecciones del domingo, estuvieron en la redacción del diario La Capital y hablaron de todos los temas para seducir el voto del socio

Una elección, tres candidatos. Un modelo de club de parte de cada una de las listas. De eso se trata la campaña electoral en Rosario Central, que el domingo tendrá su punto cúlmine con el acto eleccionario, escenario en el que el oficialismo y oposición irán en busca de los próximos cuatro años de gobierno. Rodolfo Di Pollina, Hernán Marty y Mario Moretti le metieron corazón en el tramo final del raid mediático. Así accedieron a compartir un jugoso ida y vuelta en la redacción del Diario La Capital. Ovación los juntó en exclusiva para que desarrollen balances, proyectos y un barrido de temas de cara a los comicios. Los tres candidatos expusieron sus argumentos a escasas horas de que los socios voten para elegir a la persona que los gobernará.

Faltaban varios minutos ya para el horario pautado con los candidatos cuando dos de las tres agrupaciones se encontraron en la puerta del diario La Capital. Lejos de posiciones sectarias y reuniones por separados, los candidatos y sus colaboradores generaron un diálogo ameno. Fueron los casos de las agrupaciones Fuerza Auriazul, que lidera Mario Moretti, y Foro Canallas Unidos, con Rodolfo Di Pollina. Cada uno de los candidatos a presidentes llegaron acompañados de un nutrido grupo de colaboradores, algunos de ellos compañeros de fórmula, como fue el caso de Federico Larrazábal con Moretti y Diego Lavezzi con Hernán Marty (Comunidad Canalla), este último se hizo presente minutos después, cuando sus rivales del domingo ya se encontraban en el hall de entrada de LT8, para entregar los primeros conceptos en Juego de Pasiones.

El común denominador de las sensaciones de los candidatos fue el "cansancio" que a esta altura ya sienten después de tantos días de campaña. Todos coincidieron en la "necesidad" que llegue el lunes posterior a las elecciones para ponerle punto final al paseo que debieron realizar por los distintos medios de la ciudad.

La cordialidad siempre estuvo por encima de todo. No obstante, algunas chicanas aparecieron casi por decantación, quizá por la buena relación entre los distintos candidatos. Llegado el momento de realizar el sorteo para determinar el orden de ingreso al estudio mayor de la radio aparecieron esos contrapuntos. Tres papeles fueron ingresados dentro de un recipiente con el nombre de cada uno de los candidatos y segundos antes de realizar el sorteo Fernando Cirimele, apoderado legal de Fuerza Aurizul, disparó: "¿Se pueden tocar los papeles?". "Ah, pero cómo viniste", le contestó Di Pollina. La chicana, claramente, estuvo referida a lo que fue aquel accionar de Luciano Cefaratti en la previa del partido contra Boca por Copa Argentina.

El orden radial fue Di Pollina, Moretti y Marty. "Primero, ¿eso es bueno o malo?", preguntó Di Pollina. "¡Bueno!", le respondió uno de sus colaboradores de prensa, pero el candidato del Foro estuvo rápido de reflejos y respondió: "Sí, pero después los otros dos me van a dar con todo". Marty sonó mucho más tranquilo y expeditivo: "Da lo mismo, hacemos como quieran. No hay problemas muchachos". Pero el que rompió un poco los esquemas fue Moretti. "Otra vez segundo, esperemos el domingo salir primeros", tiró Coqui en alusión a lo que fue el sorteo en la ubicación en la boleta única.

De ahí en más, el turno de las alocuciones dentro del estudio. Con la conducción de Juan Fanara y el jefe de Ovación, Mauricio Tallone.

Di Pollina fue el primero en exponer sus ideas, con sus hombres de prensa del otro lado del vidrio. Sólo un rato Cirimele apareció en el habitáculo del operador para escuchar las palabras del candidato del oficialismo.

Moretti fue el segundo. Lo hizo acompañado de Larrazábal y Gisela Galuppo (jefa de prensa de la agrupación), lo que despertó incomodidad de parte del oficialismo, hasta que a todos les quedó en claro que el único habilitado para hablar era el candidato a presidente. "Está claro, por eso me puse a un costado", ironizó Larrazábal. Mientras eso sucedía, Marty dialogaba con su compañero de fórmula Diego Lavezzi, pero directamente en otro recinto, alejado del estudio, aunque en un determinado momento se acercó a conversar con Di Pollina.

Pero rápidamente al empresario textil le tocó el turno, y mientras repetía socarronamente la frase "nosotros no suspendemos ni partidos ni debates" fue a ocupar su lugar frente a los micrófonos. Lo que restaba era su media hora de aire antes de que llegara la segunda parte del convite periodístico de los candidatos, en este caso con Ovación, donde levantaron una vez más las banderas de sus proyectos.

Los tres candidatos, distendidos, se prestaron a la charla con este diario y posaron de buena gana y en armonía para los flashes de Virginia Benedetto. Sólo resta los tilde en la boleta única.





¿Cuál es el proyecto a implementar en el manejo del fútbol profesional?

Rodolfo Di Pollina, candidato a presidente por el Foro Canallas Unidos, 44 años, contador Público: "Lo primero que hay que dejar sentado es que el fútbol profesional es prioridad. El presupuesto actual es cinco veces superior con respecto al que teníamos en 2014. Después fuimos sumando a distintos ídolos. El Chacho Coudet llegó luego de una charla que mantuvimos en su momento en la que me pidió ser el técnico de Central. Más tarde contratamos al Puma Rodríguez, al Kily González y a Edgardo Bauza. Lo del Patón es porque entendimos que era el momento luego de que Mauro Cetto arrimara su nombre. Necesitábamos a alguien de jerarquía, que conociera el club y por suerte aceptó el desafío. Estamos conforme con lo que está haciendo. Con respecto al rol del Colo como director deportivo, la realidad es que viene manejando otro presupuesto, que es inferior a lo que estábamos acostumbrados. Nos ayuda muchísimo a optimizar el mercado de pases y su labor es mirar a corto y mediano plazo jugadores con el perfil que podrían ser para este club. En medio de todo esto siempre hacemos autocrítica. Eso nos ayuda a crecer. Cuando nos tocó vender bien quisimos reinvertir bien para seguir peleando campeonatos. Tuvimos momentos muy buenos y eso hizo que vendamos a grandes jugadores, que luego costó reemplazarlos inmediatamente. Pero estamos muy conformes con el plantel que tenemos. Marco Ruben es el referente de la casa. Lo fuimos a buscar cuando asumimos. Lo queremos mucho y tratamos de protegerlo en todo momento".

Hernán Marty, candidato a presidente por Comunidad Canalla, 46 años, empresario textil: "El sueño de Diego (Lavezzi) y de su familia es que Pocho juegue en Central. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Por supuesto que es mucho más sencillo teniendo al hermano dentro de la comisión. El de Mascherano es un nombre muy fuerte y el acercamiento a ese tipo de jugadores no es sencillo, pero hay que trabajar y armarles el marco apropiado para que ese nivel de jugadores puedan recaer en Central. El sueño es armar un gran equipo para el 2019. Con Abreu hablamos para que sea el mánager, pero por una cuestión de respeto y de su contrato esperaremos. Si ganamos podemos dar un 95 por ciento de garantías que Abreu estará con nosotros a partir de 2019. Ya tuvimos varias charlas con Bauza para saber qué se necesita en el próximo mercado de pases y en junio sí queremos armar un gran equipo. Con él tuvimos gestión para que llegue a Central por intermedio de Sergio González claramente porque se había perdido el rumbo futbolístico. Perdimos el partido más importante del año en Brasil con un interino de un interino. No estamos de acuerdo con el trabajo de Cetto. Lo que más se le puede criticar a esta gestión es haber dispuesto de 40 millones de dólares y en lugar de formar jugadores pasamos a ser un club comprador. Terminamos 22 en la tabla y no clasificamos ni a la Sudamericana. Creemos que nunca hubo un proyecto futbolístico".

Mario Moretti, candidato a presidente por Fuerza Auriazul, 58 años, empresario avícola: "Bauza seguirá en su cargo de director técnico, porque es un símbolo de Central, ama al club y nació en Central. Respecto al actual plantel hay que traer jugadores de jerarquía. Porque realmente el Patón hace lo que puede. No tenemos a los jugadores que él pidió. Entonces la idea nuestra es que un grupo inversor nos preste entre siete y ocho millones de dólares, sólo para el plantel profesional. Queremos traer refuerzos de calidad y no en cantidad. La idea es consensuar con el mánager, el director deportivo, los dirigentes y el cuerpo técnico. El mánager hoy es Cetto y no seguirá. Hoy no quiero dar el nombre del nuevo mánager, aunque lo tenemos y es muy conocido en el mundo Central. Igual tenemos un proyecto futbolístico al que ya se sumaron varios ex jugadores de la institución. Bauza pidió a Fabián Rinaudo y no había una moneda. Al arquero Alexander Domínguez tampoco lo trajimos. No sacamos a un lateral derecho en cuatro años y trajimos a Bettini, que no tengo nada contra el jugador. En la reserva de Central tenemos jugadores de 22 o 23 años y hay que buscar un mercado como China para ubicar a los futbolistas que no llegan a primera. Queremos volver a la fuente de Víctor Vesco y volver a salir campeón. Al socio no le vendemos humo. Fuerza Auriazul puede conseguir lo que se propone. Estamos convencidos de que podemos hacer una gran elección y ganar los comicios del domingo".





¿Cómo encararán el trabajo de inferiores?

Di Pollina: "Hay un gran trabajo de Lucas Maggiolo y seguiremos apostando a una conducción metódica. La gestión del coordinador hay que medirla desde la categoría 2000 para abajo, que son los que esta gestión fue captando. Varios juveniles darán mucho qué hablar en un futuro cercano pese a que en AFA somos muy fuertes y siempre lideramos las tablas. A la vez analizamos el presente de la reserva y haremos una reestructuración a fin de año. La idea es ir dándole espacio a pibes de 18 y 19 años, lo que implicará un reordenamiento importante".

Marty: "Teglia hará nuestro coordinador de las divisiones inferiores porque creemos en los resultados que tuvo el club con la gestión de Daniel como la de Pascuttini. Esta comisión directiva decidió echar a Teglia, decidió formar un centro del alto rendimiento, que fracasó por completo porque Grossi se fue como coordinador a River y nos dejó a Maggiolo. Estos dirigentes echaron a Teglia, lo indemnizaron y a los tres años lo vuelven a buscar. Está claro que se equivocaron. Es un disparate cómo se manejaron las inferiores".

Moretti: "A nosotros no nos desagrada Daniel Teglia. Por más que lo traiga el oficialismo o parte de la media oposición. Igual tenemos otra persona apuntada para sumarlo en las inferiores. Acá no es una cuestión de un nombre, Central está más allá de los nombres. A las inferiores no las veo como corresponde porque en estos cuatro años salió un Ledesma y los cuatro o cinco jugadores que se vendieron fueron de la gestión anterior. Queremos tener cinco más como Ledesma. Están Carrizo y Ruben, que son de gestiones anteriores".





¿Cómo está el club desde lo económico?

Di Pollina: "Estamos bien. La salida del concurso preventivo nos permite recuperar autonomía y posiciona al club diferente de cara a sponsor, organismos financieros y bancos. Central creció en todos los aspectos y ahora factura cuatro veces más vía distintos recursos genuinos. Esto es algo trascendental a nivel institucional como que pagamos al día. La deuda es de 460 millones de pesos, pero el pasivo está vinculado a la compra de jugadores, cuyo 93 por ciento del activo es del club. El plantel está valuado a su vez en 15 millones de dólares".

Marty: "En caso de ganar esperamos encontrarnos con el club que nos presentaron en la última asamblea, que tiene un pasivo corriente de 440 millones de pesos, que dispuso de un presupuesto histórico, pero que lo despilfarró, que no hizo obras de infraestructura. Nos vamos a encontrar con una situación delicada, pero no nos asusta el desafío en absoluto porque tenemos un equipo muy idóneo para trabajar en los cambios que hagan falta para la ingeniería financiera que consideremos necesaria".

Moretti: "El presupuesto no está equilibrado. Por ejemplo, pagamos 43 millones de pesos al año de intereses. La tesorería se manejó mal. Y no tengo nada contra el tesorero. El tema de la salida del concurso preventivo es muy claro. Se pagaron cuatro millones y medio o cinco millones de pesos, que hoy como está el país y con las cuotas que había se licuaba, es algo totalmente político haberlo saldado. Central hoy no tiene un solo peso y eso quedó claro con los refuerzos que trajo. Vamos a hacer una auditoría de las finanzas".





¿Cuál será la relación con AFA y Superliga?

Di Pollina: "Raúl Broglia seguirá ligado al club y a la Superliga. Ya tiene experiencia en este tema. Mientras que Martín Lucero se encargará de ir todas las semanas o cada vez que hiciera falta a la AFA. En cuanto a Martín pese a que tiene otras funciones fuera de la vida política de Central, confiamos en su capacidad para ejercer el rol que le asignamos con el profesionalismo, dedicación y honestidad que lo caracteriza. La comisión directiva es un equipo y cada uno tomará cada tema como además habrá muchas otras manos aportando su granito de arena".

Marty: "Martín (Guglielmone) nos va a aportar representación muy fuerte y trabajo en el día a día porque es una persona muy importante en el mundo político y futbolístico de Buenos Aires. El trabajo en AFA y Superliga es de toda la semana. En ambos lugares se trabaja toda la semana porque todos los días hay charlas o algo por resolver. No podemos cobrar menos que los otros equipos de Santa Fe o que Defensa y Justicia. No nos puede seguir pasando esto de que hace 33 partidos que no nos cobran un penal. Eso lo vamos a cambiar".

Moretti: "Con AFA y Superliga queremos estar mucho mejor. Central jugó 33 partidos y no le dieron un penal. Y el domingo ante Gimnasia nos cobraron uno inexistente en contra. En este caso el vice primero Federico Larrazábal y yo como presidente vamos a ir a la AFA y Superliga porque tenemos relaciones y conocemos a mucha gente. Y no es sólo ir a la charla, sino quedarse dos o tres días si hace falta para pelear por Central. Por eso vamos a tener una fuerte presencia en Buenos Aires para ganar espacios".





¿Cuáles serán las primeras acciones?

Di Pollina: "La primera semana nos abocaremos a alinear el plan con todos los integrantes. Cada uno deberá conocer el proyecto y saber cuál será su rol. Y en la segunda vamos a convocar e invitar al resto de las voces para empujar más a Central".

Marty: "Teglia a las inferiores; reforzar el plantel y trabajar en infraestructura inmediata, que son las canchas sintéticas para Baigorria y Arroyo Seco y en diciembre las vamos a tener. Ya asumimos el compromiso y las vamos a hacer sí o sí".

Moretti: "Nos sentaremos a hablar con Bauza. Para ver qué necesita para trabajar tranquilo y qué refuerzos requiere. Y vamos a hacer un fideicomiso de siete u ocho millones dólares y podrán participar todos los socios de Central. Tal como hizo River".





¿Un deseo a cumplir durante la gestión?

Di Pollina: "Ser protagonistas siempre. Y el tema de las canchas de césped sintético es una necesidad y las tenemos contempladas para la próxima etapas. En cuanto a infraestructura tenemos un desafío para lo que viene, que abarcará al estadio, Arroyo Seco y Granadero Baigorria."

Marty: Queremos armar un gran equipo para lograr un título. Si no lo logramos nos vamos porque no necesitamos perpetuarnos en el poder. Esta comisión lo dijo hace cuatro años y no cumplió. Buscamos un salto de calidad y ese salto es un campeonato. No lo tomamos como un mochila".

Moretti: "Central es lo más grande que hay y tiene que estar siempre entre los primeros puestos y no cómo terminamos ahora en la posición 20ª. Central debe estar en una copa internacional. Es el club más apasionado del país. Vamos a trabajar para que Central salga campeón".





¿Un tema que no quieran dejar de lado?

Di Pollina: "Que trate de tener memoria y vea cómo está el club hoy en día y valore que se hizo una transformación porque Central volvió a ser una institución sólida y confiable. Y que confíe en que podemos ir por mucho más porque el club lo merece".

Marty: "El tema Lo Celso rompió incluso al oficialismo. No es casual que los mejores jugadores de este gobierno no estén jugando este partido, el político. Hoy el oficialismo es un equipo diezmado, al que se le fueron las mejores figuras".

Moretti: "El domingo ganamos las elecciones porque tenemos un equipo de trabajo impresionante. Estamos totalmente capacitados. Con propuestas como la secretaría de la mujer. Y vamos tras el legado que nos dejó Víctor José Vesco".