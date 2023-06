Futsal de AFA: Central goleó de visitante a Comunicaciones y sigue prendido arriba

Comunicaciones se vio obligado a poner un arquero-jugador y esto lo aprovechó Joaquín Osia para meter dos goles y llevar la chapa del marcador a 5 a 0 a favor de Central.

A 35 segundos del final Julián Fernández, de Comunicaciones, estrelló un penal en el travesaño y a cuando solo quedaban 9 segundos, hubo una sexta falta de Central. Tomó el remate Vázquez y la pelota dio en el palo. Hubiese sido injusto su conversión ya que Marcos Segura merecía irse con la valla invicta por la gran actuación que tuvo.

Para este encuentro fueron convocados: 1-Marcos Segura, 2-Martín Báez, 3-Joaquín Asanza, 6-Francisco Ovando, 7-Agustín Di Vanni, 8-Patricio Scarabino, 9-Braian Retamar, 10-Joaquín Osia, 12-Martín Rossello, 14-Nicolás Medina, 16-Matías Crozzoli, 18-Ariel Hernández, 19-Franco García y 20-Ignacio Zorzón.

Cuerpo Técnico: Fernando Cuerva, Silvio García, Mauricio Martínez y Javier Gurdulich.

image.png

El entrenador de arqueros, Silvio García, le manifestó a Ovación: “Fue un partido difícil, contra rival dónde venía en alza que se ubicaba un punto abajo nuestro y venía de un triunfo resonante ante 25 de Mayo. Empezamos bien alto, presionando, sabiendo que había más recambio. Con el ingreso del segundo cuarteto, conseguimos abrir el juego, mediante un lateral, y el pivot, Nicolás Medina que define por debajo del arquero. Idéntica jugada en la siguiente pelota parada, queda nuevamente Medina y vuelve a definir por debajo del arquero. Solo debíamos no confundirnos abajo y seguir con las rotaciones y moverles la pelota. En las pocas que tuvieron, muy bien estuvo el arquero, Marcos Segura”.

El integrante del cuerpo técnico canalla continuó: “En el segundo tiempo, tuvimos varias transiciones dónde no pudimos aumentar el resultado, hasta un quite de Retamar, dónde abre con Scarabino, vuelve abrir a Osia y define solo. Lo difícil y que se hizo muy bien, fue cuando ellos, a los 7 minutos del segundo tiempo, sacan arquero/jugador. Ya que lo defendimos muy bien. Donde Osia robo dos pelotas y aumentó a 5 la diferencia. En el final, ellos tuvieron una expulsión, donde no pudieron hacer mucho, aunque pudieron descontar en dos ocasiones. Un penal que pegó en el travesaño y un doble penal (sexta falta) al palo. Cerramos estos últimos cinco partidos, todos con victorias, y estamos segundos”.

Los datos

Fue el tercer partido entre Central y Comunicaciones. Los primeros dos fueron en 2022 con un triunfo para cada uno y entre ambos cotejos se habían convertido 23 goles.

En Rosario se impuso Central 9 a 5 con goles de Alejo Dreiszigacker (3), Ivo Dreiszigacker (3), Joshua Barrios Arancibia (2), Juan Acosta Torres y Joaquín Osia. Los de Comu los marcaron: Ezequiel Urbina (2), Julián Jiménez, Guillermo Nieto y Emiliano Arzouyán.

En Buenos Aires ganó Comunicaciones 5 a 4 con tantos de Guillermo Nieto (3); Ezequiel Urbina y Gonzalo Salesses. Mientras que los tantos canallas fueron de Adrián Abusar (2), Dante Bay y Octavio Lioi.