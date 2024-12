Fuerte sangría en Newell's y los "sobrevivientes" del primero al último partido de 2024

Primeros once de 2024. Ante el Ferroviario en el estreno del año jugaron: Macagno, Velázquez, Schor, Soleto, Glavinovich, Díaz (arriba), Martino, May, Aguirre, Banega y Armando Méndez (abajo).

Fue un largo 2024 competitivo en el fútbol argentino y para Newell’s no fue la excepción. El parate por la Copa América a mediados de año generó que el calendario de partidos oficiales se extienda de enero a diciembre.

Como primera medida en el banco leproso en este 2024 pasaron seis entrenadores, desde Mauricio Larriera, el breve interinato de Adrián Coria, Sebastián Méndez, el corto ciclo de Ricardo Lunari, la emergencia de Gabriel del Valle Medina y ahora Mariano Soso. Y en cuanto a los jugadores también hubo movimientos muy pronunciados que explican la magra cosecha.

Comenzó con Larriera

El 2024 comenzó con el uruguayo Larriera como DT en la visita a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ese primer partido oficial se jugó el jueves 25 de enero en el estadio Alfredo Terrera. ¿Cómo formó Newell’s esa noche? Los once con las respectivas variantes fueron: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Angelo Martino; Franco Díaz (62’ Cacciabue); Brian Aguirre, David Sotelo (85’ Leonel Vangioni), Ever Banega (79’ Giovani Chiaverano) e Ignacio Schor (62’ Juan Ignacio Ramírez); y Guillermo May (85’ Misael Jaime).

La Lepra utilizó un esquema 4-1-4-1 y el rojinegro ganó 1 a 0 con gol en tiempo de descuento del pibe Chiaverano.

Mucha agua corrió bajo el puente en toda la temporada y este fin de semana la Lepra cierra una muy pobre performance. Para el duelo del domingo ante Talleres, donde la T puede ser campeón si derrota a Newell’s y además Vélez no le gana a Huracán, el ahora entrenador Mariano Soso podría alistar un once titular con apenas dos “sobrevivientes” de aquel primer partido oficial.

El equipo de Soso para Talleres

El equipo de Soso para el domingo sería: Josué Reinatti; Augusto Schott, Tomás Jacob, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Leonel Vangioni (o Martino); Juan Ignacio Méndez (o Luca Regiardo) y Ever Banega; Mateo Silvetti, Juanchón García (o Juan Ignacio Ramírez) y Matko Miljevic.

En referencia a los once del primer partido hay un cambio de arquero e incluso Ramiro Macagno no seguirá en el Parque. En la última línea el único titular que se conservaría es Gustavo Velázquez. Armando Méndez está lesionado, Glavinovich llamativamente no venía jugando y podría ser transferido a la MLS y Angelo Martino perdió terreno y es duda para el futuro.

En la mitad de la cancha Franco Díaz ya es historia hace rato por unos dichos muy inoportunos en referencia al clásico rival leproso. Por su parte, Brian Aguirre fue transferido a Boca, David Sotelo recién está volviendo de una larga lesión, Banega (si bien tuvo una temporada muy irregular) si repetiría entre los once, mientras que Ignacio Schor ya regresó a Platense. En tanto, el delantero Guillermo May hace unos meses año armó las valijas del Parque.

Los que repetirían en Newell's

En consecuencia, apenas dos jugadores repetirían como titulares entre el primero y último partido oficial de Newell’s en la temporada 2024: Se trata de Gustavo Velázquez y Ever Banega, dos de los referentes.

Mientras que en ese primer partido ante los santiagueños de los que ingresaron como relevos hay que decir que Jerónimo Cacciabue ya es cosa juzgada en el Parque, el Piri Vangioni ahora podría jugar ante Talleres, Giovani Chiaverano no estará disponible por lesión, Juan Ignacio Ramírez sí podría ser de la partida y Misael Jaime quedó muy relegado. Entonces, apenas dos de los relevos del primer juego podrían estar desde arranque en el último.

En consecuencia, se termina un año gris en materia futbolística en Newell’s, hundido en la tabla de la Liga Profesional y lejísimo de aspirar a clasificar a una copa internacional para 2025. Por eso el constante cambio de entrenadores y la imposibilidad de los jugadores de sostenerse en el equipo por el bajísimo rendimiento individual de la gran mayoría.

El partido ante Talleres del domingo no maquillará en nada la campaña anual leprosa, pero al menos le servirá al DT Soso para sacar conclusiones para lo que viene, que por el bien del club del Parque deberá ser totalmente diferente en rendimientos, expectativas y resultados. “Adiós año cruel”, una frase que le cabe a Newell’s.