Maximiliano Lovera ya hizo el cambio de chip. Atrás quedó la vivencia en suelo ruso, donde fue uno de los sparrings del seleccionado argentino, y desde ayer se puso a las órdenes de Edgardo Bauza, con quien todavía no había compartido ningún entrenamiento. En una larga charla con Ovación el juvenil habló de lo que espera para la próxima temporada en Central, pero básicamente de lo que fue su participación en el día a día con el equipo argentino en el Mundial. "Fue una linda experiencia", tiró el futbolista, quien consideró que "Argentina tenía los jugadores y las chances para llegar más lejos". Y agregó: "El hecho de compartir entrenamientos con grandes jugadores y aprender de ellos es algo hermoso". Próximamente llegará la convocatoria para el torneo de La Alcudia, pero desde Central informaron que no lo cederán porque el Patón quiere tenerlo.

¿Y qué se aprende de esos jugadores en un entrenamiento?

Lo que uno pude ver es la simpleza de cada jugador porque saben cuándo jugar de primera, cuándo hacer una pausa. Son grandísimos futbolistas de los que uno trata de aprender en el día a día, en cada entrenamiento.

Pero ese aprendizaje lo tienen que hacer ustedes porque todas las indicaciones son para ellos.

Seguro. A veces hacíamos la primera parte de los trabajos y ahí nos fijábamos por ejemplo en el control del juego que tenían los jugadores del equipo mayor.

Ya habías viajado a Rusia para una gira de amistosos, ¿es distinto trabajar durante un Mundial?

Ya había ido a la gira pasada y la diferencia es que los trabajos son más tácticos, más puntales. Las prácticas no son muy intensas porque cada cuatro o cinco días había partidos y lo que se trabajaba eran cuestiones más específicas.

¿Cómo vivieron la eliminación?

Fue muy raro porque fue un Mundial bastante raro. Creo que Argentina tenía los jugadores y las chances para llegar más lejos. Después de la clasificación contra Nigeria estábamos todos muy motivados, por eso nos sorprendió lo de Francia.

Deben haber recibido miles de mensajes de conocidos preguntando qué pasaba dentro de la concentración, con los problemas de los que se hablaba.

Y, muchos nos preguntaban qué era lo que pasaba adentro, pero nosotros no estábamos al tanto de nada, nunca notamos que hubiera algún tipo de problemas. Es más, de todo lo que pasaba nosotros nos enterábamos por las redes sociales. Nunca nos dimos cuenta de nada.

Estaban demasiado al margen.

Totalmente. Nunca tuvimos en claro qué cosas pasaron.

¿Cómo era la concentración cuando jugaba Argentina?

El primer partido, contra Islandia, lo fuimos a ver porque jugaron en Moscú. Fue algo hermoso, inolvidable, pero los otros partidos nos quedaban muy lejos y como teníamos como mínimo 15 horas de viaje nos quedábamos en Bronnitsy. Lo que hacíamos era juntarnos en la sala de juego, donde había un proyector, y alentábamos desde ahí.

¿En los entrenamientos, las grandes figuras eran de charlar con los sparring o el trato era distante?

La verdad que siempre nos trataron muy bien. Siempre nos saludaban y ese tipo de gestos fueron muy buenos. Después, en la práctica nosotros hacíamos lo nuestro.

¿Te sorprendió la salida de Beccacece de la Sub 20?

Sí, nos sorprendió. Como te decía, ahí adentro nunca notamos nada raro o las peleas de las que se habló. Nos enterábamos mirando las redes sociales y por eso nos sorprendió que Beccacece dejara de ser el técnico de la Sub 20.

Desde ahora la cabeza en Central. ¿Qué esperás del nuevo ciclo?

Espero lo mejor. De mi parte quiero mostrarme para poder ganarme un lugar en el equipo. Quiero mostrar mi juego, pero siempre atento a las cosas que me pida el entrenador.

¿Cómo te imaginás a Bauza DT?

El Patón es un entrenador de muchísima jerarquía, que triunfó en muchos clubes y que tiene mucha experiencia. Habrá que empezar a entrenar y a partir de ahí ver cómo se dan las cosas.

¿Y qué vas a tener que hacer para ganarte un lugar en el equipo?

Esforzarme en el día a día, trabajar duro y cumplir con lo que el técnico me pida.

¿Va a ser clave que se juegue con un esquema en el que te puedas sentir cómodo?

Yo tendré que adaptarme a lo que me pida. En el lugar que me asigne voy a tratar de hacer lo mejor. Creo que esa es la única forma de crecer pero sobre todo de aportar lo mío. Veremos si quiere que juegue por afuera o como delantero.

¿En la selección dónde te utilizaban? ¿Más como volante o como delantero?

Me usaban básicamente como volante, a veces por derecha y otras por izquierda. Algunas veces hasta me tocó jugar de enganche.

¿Te estás alejando cada vez más de la posición de delantero?

En parte sí, pero lo bueno es que en cualquiera de esas posiciones me siento cómodo. Donde me toque trato de cumplir con lo que me pide el técnico.

¿Qué esperás de esta temporada?

Esperemos conseguir resultados porque en el último torneo no nos fue muy bien. Logrando eso podemos aspirar a ingresar nuevamente a alguna copa internacional.

¿Sentís que te llegó el tiempo de dejar de ser promesa para ser una realidad, para ganarte un puesto?

Puede ser. Hasta aquí entré en varios partidos y eso me ayudó para crecer y mejorar como futbolista, pero obviamente lo que todo jugador quiere es progresar y ganarse un lugar entre los once.