Franco Colapinto se subirá a la misma butaca que dejó el Lole Reutemann hace 42 años

Este 27 de agosto de 2024 será una fecha inolvidable para la historia argentina en la Fórmula Uno . Quedará grabada a fuego. Como lo será el domingo 1° de setiembre, cuando la luz verde se apague y en la grilla de partida mueva de nuevo un argentino. Franco Colapinto lo hizo y a los que peinan canas o no tanto, se les habrá piantado un lagrimón. Otra vez a levantarse temprano como cuando corría Carlos Lole Reutemann , otra vez la vigilia, otra vez un país paralizado para ver una carrera de F-1.

Aquella vez una etapa brillante se cerraba, con un Lole que, frustrado por la pérdida del título increíble aquel 17 de octubre del 81 en Las Vegas, siguiera casi a regañadientes por la insistencia del propio Frank Williams, pero a la segunda oportunidad del 82 se bajó. El toque con René Arnoux lo hizo decidir y con el "no va más" repercutió tanto que se cancelaría el GP de Argentina.