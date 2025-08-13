La Capital | Ovación | Fórmula 1

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Hay expectativa por la novena carrera del piloto argentino con la escudería Alpine. Las citas de la máxima categoría del automovilismo que quedan en 2025

13 de agosto 2025 · 10:50hs
El 43 de Franco Colapinto sobre el Alpine rosa

El 43 de Franco Colapinto sobre el Alpine rosa, en su gran desafío en Hungría.

La Fórmula 1 entró en receso. Mientras algunos pilotos disfrutan vacaciones otros aprovechan para seguir entrenando. Tras un fin de semana frustrante en Hungría, que comenzó bien pero terminó mal, Franco Colapinto tiene un largo camino por delante. El pilarense ya anticipó que su idea en estas tres semanas de parate es reforzar sus entrenamientos para mejorar su performance.

¿Dónde y cuándo se volverá a correr? La cita en Zandvoort llegará el último fin de semana de agosto y será la número 15 del campeonato 2025, pero apenas la novena carrera para Colapinto con Alpine. La escudería francesa se encuentra, por estos días, en el ojo de la tormenta por el mal funcionamiento de sus monoplazas pero también por las lentísimas paradas en boxes que debió soportar el argentino. El corredor tuvo una estrategia de dos paradas en boxes, la cual lo podría haber ayudado de no ser por la lentitud del equipo de mecánicos, que tardaron 11 segundos en la primera de ellas y 7 en la segunda. El promedio, si bien varía, se suele ubicar entre 2 y 3 segundos.

Diferente fue la situación de su compañero Pierre Gasly, quien solo realizó un pitstop, que duró dos segundos y medio, más cerca de los números habituales de la máxima categoría.

Leer más: Franco Colapinto peleó contra los errores de Alpine, que le impidieron un buen final en Hungría

Las ocho carreras de Colapinto en Alpine

En 2024, Colapinto hizo sus primeras nueve carreras con Williams. Este año, el pilarense regresó pero con otra escuderia: la francesa Alpine. El argentino hizo su debut en Imola, donde quedó 16º.

Más tarde llegaron las carreras de Mónaco (donde terminó 13º) y Barcelona (donde quedó 15º) sin poder afianzarse ni ganar confianza con el auto. Más tarde fue el turno del GP de Canadá, donde logró su mejor clasificación pero no pudo hacer mucho en la carrera, ya que terminó en el 13º puesto.

Franco Colapinto Austria (5).jpg
Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

En Austria, en el circuito de Spielberg, logró pasar a la Q2 y largar desde el 14º puesto, pero terminó otra vez en el 15º lugar. Tampoco tuvo suerte en Silverstone. Mostró buen nivel y fue más rápido que su compañero en las primeras pruebas, pero hizo un trompo en la clasificación y por problemas de auto ni pudo correr el GP de Gran Bretaña.

En lo que fue la séptima carrera del argentino con la escudería francesa en la categoría máxima del automovilismo mundial, quedó 17 en la sprint y 19 al finalizar el GP de Bélgica. Fue un resultado condicionado por la pérdida de competitividad del Alpine A525 cuando se secó la pista tras las intensas lluvias en Spa-Francorchamps. La octava carrera, en Hungría, tuvo un sábado esperanzador, en donde Colapinto se clasificó 14 y su compañero Gasly quedó unos puestos más abajo. Sin embargo, una combinación de mala largada, mal funcionamiento del auto y dos lentísimas paradas en boxes hicieron que el argentino terminara el GP en el puesto 18, apenas arriba del francés.

Cómo es el GP de Zandvoort

Dato que todo fan del automovilismo debería saber: el circuito de Zandvoort se inauguró en 1948. En principio, era una combinación de pista permanente y ruta pública que ralizaba curvas en la ciudad. La primera carrera de Fórmula 1 allí se realizó en 1952 y el ganador fue Alberto Ascari con el equipo de Ferrari.

zandvoort

La pista se mantuvo en la máxima categoría del automovilismo mundial hasta 1985. Luego hubo un parate, pero luego se remodeló para su regreso en la temporada 2020.

La longitud del circuito es 4.259 kilómetros. En la carrera se dan 72 vueltas, lo que suma un total de 306,648 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Lewis Hamilton, que hizo un tiempo de 1:11.097 en 2021.

>>Leer más: Colapinto le pasó "su magia" a Gasly: "Cuando probé el mate me sentí un superhéroe"

Días y horarios del GP de Países Bajos

El Gran Premio de Zandvoort, Países Bajos se corre del 29 al 31 de agosto.

Viernes 29 de agosto: primera práctica libre a las 7.30 y la segunda a las 11

Sábado 30 de agosto: tercera práctica libre a las 6.30 y clasificación a las 11

Domingo 31 de agosto: la carrera a las 10

Las carreras que faltan en la Fórmula 1 en 2025

Son varias las citas de Fórmula 1 que restan en esta temporada 2025:

- Monza, Italia: 5 al 7 de septiembre.

- Bakú, Azerbaiyán: 19 al 21 de septiembre.

- Singapur: 3 al 5 de octubre.

- Austin, Estados Unidos: 17 al 19 de octubre.

- Ciudad de México, México: 24 al 26 de octubre.

- San Pablo, Brasil: 7 al 9 de noviembre.

- Las Vegas, Estados Unidos: 20 al 22 de noviembre.

- Lusail, Qatar: 28 al 30 de noviembre.

- Yas Marina, Abu Dhabi: 5 al 7 de diciembre.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto generó un fuerte impacto en la Fórmula 1, a pesar del mal presente de Alpine.

Fórmula 1: qué es de la vida de Sargeant y Doohan, los reemplazados por Franco Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto, en una nueva clasificación, esta vez para el GP de Hungría.

Tras el accidente en práctica, Franco Colapinto volvió a la pista en Hungría

Tras el GP de Hungría, Fernando Alonso eligió a su rookie favorito de la Fórmula 1.

Fernando Alonso elogió a un piloto de la Fórmula 1: "Si fuese inglés estaría en todas las portadas"

Franco Colapinto no pudo completar los ensayos en Hungaroring.

Franco Colapinto sufrió un accidente durante una prueba en Hungría

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Lo último

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Monchito Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

"Monchito" Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

Lautaro "Laucha" Ghiselli fue detenido este miércoles por la Policía Federal a pedido del Ministerio Público de la Acusación de la provincia

Detuvieron a Laucha, presunto líder de la barra brava de Rosario Central
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Ovación
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?
Ovación

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newells y le ganó dos finales

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Policiales
Detuvieron a Laucha, presunto líder de la barra brava de Rosario Central
Policiales

Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

La Ciudad
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas
Información General

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos
Economía

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial
Información General

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria
La Región

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Por Javier Felcaro
Política

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Javkin pidió aplicación inmediata parcial de la autonomía para Rosario
Política

Javkin pidió aplicación "inmediata" parcial de la autonomía para Rosario

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control
Información General

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario
Economía

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó
Política

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión
Policiales

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses
Economía

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos
Economía

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos